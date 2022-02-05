السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

إقبال جماهيري على جناح دار الكتب والوثائق بمعرض القاهرة (صور)

جناح دار الكتب والوثائق
جناح دار الكتب والوثائق

يشهد جناح دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا جماهيريا كثيفا يتصاعد بقوة في الأيام الماضية مع اقتراب المعرض من نهايته.

 كما شهد المعرض الوثائقي الذي تقيمه دار الكتب والوثائق حول العلاقات المصرية اليونانية زيارات متعددة من وفود مصرية ودولية.

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جدير بالذكر أن جناح دار الكتب والوثائق القومية في صالة ٢ b2 قد حقق نسب مبيعات كبيرة لعدة عناوين متميزة، وقد نفدت جميع أعداد “ألف ليلة وليلة” التي انفردت دار الكتب بطبعتها الأصلية الفريدة في 12 مجلد فاخر. 

وتشارك دار الكتب والوثائق بإصداراتها، وفي مبادرة للتخفيف عن القارئ قررت الدار عمل نسبة خصم 25% على كافة الإصدارات طيلة فترة المعرض.

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يذكر أن الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، انطلقت يوم 26 يناير الماضي، على أن تستمر فعالياتها حتى 7 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة 51 دولة من 6 قارات، واختارت إدارة المعرض «اليونان» لتكون الدولة ضيف الشرف، والكاتب الراحل يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

وانطلق  معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

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ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، يبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا.

جناح دار الكتب والوثائق القومية الدكتورة نيفين محمد موسى معرض القاهره الدولي للكتاب المعرض الوثائقي دار الكتب والوثائق العلاقات المصرية اليونانية

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