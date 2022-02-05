ألمانيا: وزير الاقتصاد ينتقد العراقيل المفروضة على العمالة الأجنبية في بلاده

انتقد وزير الاقتصاد الألماني، "روبرت هابيك"، العراقيل المفروضة في بلاده على قدوم العمالة المتخصصة من الخارج وذلك في ضوء النقص الحاد في الكوادر الفنية الذي تعانيه ألمانيا.

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، ولصحيفة "كوييه فرانس" الفرنسية الصادرة اليوم السبت، قال السياسي المنتمي إلى حزب الخضر: "الشهادات غير معترف بها والطلبات يجب معالجتها من السفارات".

ورأى "هابيك"، أنه لا يكفي توجيه الدعوة ببساطة للعمالة المتخصصة للقدوم إلى ألمانيا:" وبخلاف ذلك، فإنهم لن يقفوا في المطر أمام مطار فرانكفورت ولن يستمروا في القدوم.. يجب علينا أن نبني الكثير من البنية التحتية من أجل تنظيم هذا الأمر".

وتنبأ نائب المستشار الألماني "أولاف شولتس"، بمقدار النقص في العمالة المتخصصة قائلًا:" بدون إجراءات سياسية، سيصل النقص في العمالة إلى نصف مليون عامل بحلول نهاية الدورة التشريعية"، مشيرًا إلى أن مقدار النقص في الكوادر الفنية وصل بالفعل إلى 390 ألف عامل في الخريف.

وقال "هابيك"، إن العمالة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات من الحاصلين على مؤهلات عالية لا تواجه صعوبات في القدوم إلى ألمانيا، "والأمر يتعلق بتسهيل شروط الهجرة بالنسبة للآخرين أيضًا ولا سيما هؤلاء الحاصلين على شهادات مدارس مهنية"، لافتًا إلى أن هذا عمل يتطلب جهدًا.

وطالب "هابيك"، ببناء القدرات اللازمة للتأهيل المسبق في الخارج، وقال: "يجب علينا في ألمانيا أن نعتني بذلك ونوفر الموارد اللازمة، كما يجب علينا أن نغير الشروط القانونية حتى يسهل وصول المهاجرون إلى سوق العمل الألماني".

وبحسب الوكالة الاتحادية للعمل، استطاع مكتب التوظيف الخارجي التابع للوكالة العام الماضي مساعدة 3200 عامل متخصص في أن يجدوا موضع قدم في سوق العمل الألماني بزيادة بمقدار 700 عامل مقارنة بعدد العاملين الذين تم استقدامهم في 2020، غير أن هذا العدد لا يزال ضئيلًا بشكل ملحوظ لكي يتيح استقرارًا في إمكانات العمالة المتخصصة في ألمانيا.

وسيعمل "هابيك"، من خلال مبادرة جديدة على الترويج لقدوم عمالة متخصصة إلى ألمانيا، وقد سجل مقطع فيديو "موجهًا إلى العمالة المتخصصة في كل العالم: "اصنعوها في ألمانيا" نحن نطلق دعوة للقدوم إلى ألمانيا".