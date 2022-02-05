السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: تسجيل نحو 218 ألف إصابة جديدة بكورونا و172 وفاة

جريدة الدستور

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت عن تسجيل 217 ألفًا و815 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية، و172 وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.

وأظهرت بيانات المعهد أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس التاجي المؤكدة في البلاد ارتفع بذلك إلى 10 ملايين و889 ألفًا و417 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 118 ألفًا و676 وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة (فيلت) الألمانية.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ حتى الآن حوالي 8 ملايين و16 ألف شخص.

وذكر المعهد أن معدل الإصابات الجديدة خلال سبعة أيام لكل 100 ألف نسمة وصل إلى مستوى قياسي جديد، حيث بلغ 1388 اليوم مقارنة بـ 1349,5 أمس الجمعة، فيما كان يبلغ 258,6 قبل شهر.

برلين المانيا كورونا

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