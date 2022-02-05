السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرا خارجية أمريكا وبولندا يجددان التزامهما المشترك بسيادة أوكرانيا

جريدة الدستور

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن مع نظيره البولندي زبيجنيو راو ، مسألة التعزيزات العسكرية بالقرب من أوكرانيا بالإضافة إلى أمور سياسية واقتصادية ومناخية.
جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال لقاء عقد في واشنطن في إطار "الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وبولندا".
وأوضح البيان أن وزيري الخارجية ناقشا قضايا الأمن الجماعي والقضايا الإقليمية، بما في ذلك الالتزام المشترك بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة التعزيزات العسكرية الروسية غير المبررة.
وشدد بلينكن خلال اللقاء على أهمية العلاقات الثنائية، كما شكر بولندا على قيادتها في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وعملها كرئيس لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2022.
وبحث الوزيران، بحسب البيان، المشاركة الثنائية بشأن الازدهار الاقتصادي وتنويع الطاقة النظيفة والقيم الديمقراطية المشتركة.
ورحب بلينكن باقتراح الرئيس البولندي أندريه دودا أمس بتمرير مشروع قانون لحل الغرفة التأديبية التابعة للمحكمة العليا في بولندا والتي تعرض بولندا للانتقادات على اعتبار أنها تسمح بعزل القضاة لأسباب سياسية.
وقال إن الخطوة التي اتخذها الرئيس البولندي تظهر قيادته والتزامه بسيادة القانون وعلاقات بولندا داخل الاتحاد الأوروبي.

واشنطن أوكرانيا بولندا أمريكا خارجية أمريكا

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