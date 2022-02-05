رئيس دلتا إيرلاينز يطالب بوضع الركاب جامحى السلوك على قائمة حظر الطيران

وجه إد باستيان الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الأمريكية "دلتا إيرلاينز" خطابًا إلى المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند يطلب فيه حظر الطيران على الركاب جامحي السلوك.



وذكر باستيان في الخطاب أنه يطالب بتعزيز جهوده الرامية إلى وضع هؤلاء الركاب المدانين بارتكاب أعمال فوضى على متن أي طائرة محلية أو دولية على قائمة حظر الطيران حتى يتم منعهم من السفر على متن أي من الطائرات التجارية.



وأكد أن هذا الإجراء سيمنع في المستقبل وقوع مثل تلك الحوادث، وسيبقى كرمز قوي على عواقب عدم الامتثال بالقواعد المحددة في الطيران على متن الطائرات التجارية.