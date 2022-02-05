السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زعيم كوريا الشمالية يبعث برسالة تهنئة إلى الرئيس الصينى

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، لتهنئته بافتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وتسليط الضوء على العلاقات بين البلدين.

 

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن كيم قال في الرسالة إن "الافتتاح الناجح لأولمبياد بكين الشتوية على الرغم من الأزمة الصحية العالمية والظروف القاسية غير المسبوقة هو نصر عظيم آخر حققته الصين الاشتراكية".

 

كما سلط كيم الضوء على "العلاقات القوية" بين كوريا الشمالية والصين في رسالته وتعهد "بتطوير العلاقات بشكل مطرد إلى مرحلة جديدة عالية".

 

وقال كيم: "لقد تم تعزيز العلاقات بين كوريا الديمقراطية والصين إلى علاقات استراتيجية راسخة لا يمكن أبدا أن يكسرها أي شيء في النضال من أجل الدفاع عن القضية المشتركة ودفعها قدما، وقد عزز الحزبان وشعبا البلدين الوحدة والتعاون في جميع المجالات. بما تشمل السياسة والاقتصاد والثقافة والرياضة ".

 

ومن المقرر أن تقام مراسم افتتاح المنافسات التي تستمر خلال الفترة من 4-20 فبراير في العاصمة الصينية بوقت لاحق من اليوم، على الرغم من أن كوريا الشمالية لم تشارك في الألعاب الشتوية بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتعليق مشاركتها، وفقا لما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في بيونغ يانغ.

 

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية في وقت سابق منع كوريا الشمالية من المشاركة في أولمبياد بكين "كعقاب لرفضها المشاركة في ألعاب طوكيو العام الماضي بسبب مخاوف من فيروس كورونا".

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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