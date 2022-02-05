السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سجن وزير داخلية ألبانيا الأسبق لصلته بشبكة تهريب مخدرات

قوات الأمن
قوات الأمن

 قضت محكمة ألبانية،  بسجن وزير الداخلية الأسبق للبلاد "سايمير طاهري" لمدة تتخطى ثلاث سنوات بسبب علاقاته بشبكة إجرامية لتهريب المخدرات.


وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن القضاء في ألبانيا قضى بسجن وزير الداخلية الأسبق ثلاث سنوات و أربعة أشهر.
 

وقالت محكمة الاستئناف الخاصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في ألبانيا إن الطاهري استفاد من "خدمات غير عادلة و مكاسب و في الوقت نفسه، و مع إساءة استخدامه للمنصب، انتهك المصالح القانونية".


ونفى الطاهري بعد هذا الحكم الاتهام و قال إنه برئ و لم ينتهك القانون.

 

وفي وقت سابق ،جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بدعم المؤسسات الديمقراطية في ألبانيا و العدالة والإصلاحات الاقتصادية ومستقبلها في الاتحاد الأوروبي.
 

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني - إن واشنطن تثمن مرونة ألبانيا و حرصها على بناء ديمقراطية ملتزمة بالتسامح وحقوق الإنسان والتكامل الأوروبي.
 

وأضاف أن ألبانيا أظهرت هذه الروح مجددا هذا العام من خلال فتح أبوابها أمام الأفغان الفارين ومواصلتها توفير الملاذ الآمن لهم، كما فعلوا للمجموعات الأخرى الفارين من الاضطهاد على مدى العقود الأخيرة.
 

وتابع الوزير الأمريكي: "اليوم نحن حلفاء داخل الناتو وفي العام المقبل سنعمل معا في مجلس الأمن الدولي".

 

وأعرب عن تطلعه إلى تعميق صداقة واشنطن وتيرانا إلى أبعد من ذلك، قائلا "إن الولايات المتحدة الأمريكية تفخر باعتبار ألبانيا صديق و شريك وحليف".
 

واختتم بيانه بالقول "إنه في عام 2021 الجاري، نحتفل بمرور 30 ​​عاما من العلاقات الدبلوماسية المستعادة، مما يعكس كل ما أنجزه الأمريكيون و الألبان معا منذ عام 1991".

صالح وزير الداخلية تتخطى اساءة استخدام إيه بي سي نيوز ثلاث سنوات لقانون الاتهام وزير الداخلي ألبان

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وائل لطفي

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