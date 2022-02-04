الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«لجنة اليقظة والتتبع»: وصلنا إلى أعقد مرحلة فى الحفر لإنقاذ الطفل ريان

صورة من موقع الحدث
صورة من موقع الحدث

أعلن عبد الهادي التمراني المسئول عن "لجنة اليقظة والتتبع" المكلفة بعملية إنقاذ الطفل ريان، الجمعة، وصول فرق الإنقاذ إلى أعقد مرحلة في الحفر لإنقاذ الطفل ريان، موضحا أن عملية إخراجه من البئر تتقدم بشكل حذر لتفادي انهيار التربة.

وقال "التمراني" إن عمليات إنجاز الحفرة الموازية للبئر تتقدم بشكل حذر لتفادي انهيار التربة، مبرزا أنه تم حاليا تجاوز أزيد من 30 مترا من أصل 32 متر.

وأضاف: "لم يتبق إلا القليل، قبل الشروع في إحداث الثقب الأفقي"، موضحًا أن هذه المرحلة هي الأعقد في عملية الحفر، لأن هناك فريقا سينزل لقاع الحفرة.

وأكد أنه لا يمكن المجازفة بأرواح الفريق، لذلك يجب تثبيت طول الحفرة، حيث صعدت آليات الحفر إلى الأعلى من أجل طمر كل الأتربة التي يمكن أن تسقط في أي لحظة.

وبحسب المسئول فإن عملية الحفر تتوقف من حين لآخر بسبب عوامل انهيار التربة لكونها ذات طبيعة هشة.

إنقاذ الطفل ريان الطفل ريان فرق الإنقاذ بئر جافة عمليات الحفر

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وائل لطفي

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