إيطاليا ورومانيا توقعان اتفاقية تعاون فى مجال الصحة

وقع وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا ونظيره الروماني الكسندرو رافيلا، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون بين الوزارتين.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، في بيان، إن الاتفاقية تأتي التوقيع على الاتفاقية في نهاية اجتماع ثنائي بين الوزيرين في العاصمة الإيطالية روما، وذلك بحسب وكالة نوفا الإيطالية.

وحسب وكالة نوفا فإن المذكرة تنص تبادل المعلومات والممارسات الجيدة بين الإدارتين؛ التقييمات الشائعة للتقنيات في القطاع الصحي بما في ذلك تلك المتعلقة بعلاج مرضى فيروس كورونا.

وأفاد السفير الروماني جورج جابرييل بولوجان، عبر حساباته على السوشيال ميديا، "كل لقاء يفتح أفق آفاق جديدة في المصلحة المشتركة للاتحاد الأوروبي".