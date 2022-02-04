الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا ورومانيا توقعان اتفاقية تعاون فى مجال الصحة

وزير الصحة الإيطالي
وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا

وقع وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا ونظيره الروماني الكسندرو رافيلا، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون بين الوزارتين.
وقالت وزارة الصحة الإيطالية، في بيان، إن الاتفاقية تأتي التوقيع على الاتفاقية في نهاية اجتماع ثنائي بين الوزيرين في العاصمة الإيطالية روما، وذلك بحسب وكالة نوفا الإيطالية.
وحسب وكالة نوفا فإن المذكرة تنص تبادل المعلومات والممارسات الجيدة بين الإدارتين؛ التقييمات الشائعة للتقنيات في القطاع الصحي بما في ذلك تلك المتعلقة بعلاج مرضى فيروس كورونا.
وأفاد السفير الروماني جورج جابرييل بولوجان، عبر حساباته على السوشيال ميديا، "كل لقاء يفتح أفق آفاق جديدة في المصلحة المشتركة للاتحاد الأوروبي".

وزير الصحة الإيطالي مذكرة تفاهم فيروس كورونا علاج مرضى فيروس كورونا مواجهة فيروس كورونا إيطاليا

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وائل لطفي

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