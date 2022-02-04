الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أيسلندا: فقدان طائرة صغيرة تحمل 3 سائحين وإطلاق عملية بحث وإنقاذ

فقدان طائرة صغيرة
فقدان طائرة صغيرة

أعلنت السلطات الأيسلندية، فقدان طائرة صغيرة يُعتقد أنها تحطمت فوق حديقة «ثينجفيلير» الوطنية وعلى متنها ثلاثة سائحين كانوا في رحلة لمشاهدة المعالم السياحية داخل البلاد.

وأطلقت السلطات عملية بحث وإنقاذ للطائرة اليوم، حيث مشط أكثر من 500 فرد من المنظمة الأيسلندية للبحث والإنقاذ، إلى جانب قوارب وغواصين ومروحيتين تابعتين خفر السواحل الأيسلندية منطقة الحديقة، كما أن من بين الركاب أمريكي، وهولندي، وبلجيكي بالإضافة إلى الطيار.

وكانت الطائرة المنكوبة من طراز سيسنا 172 أقلعت من المطار المحلي بالعاصمة الأيسلندية ريكيافيك، أمس الخميس، في جولة كانت من المقرر أن تستغرق ساعتين، إلى أن آخر تواصل مع سلطات الطيران جرى بعد ذلك بنحو ساعة، ولم ترسل أي نداء استغاثة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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