الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بـ«السوشى وبيكاتشو».. جناح اليابان يلفت أنظار رواد معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولى
معرض القاهرة الدولى للكتاب

لفت جناح اليابان أنظار رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٣، من خلال بعض المعروضات والكتيبات المختلفة والألعاب المشهورة المعروفة في دولة اليابان، والتي أثارت فضول وانتباه العديد من زائري المعرض المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تزين الجناح بأشهر المأكولات اليابانية وعلى رأسها السوشي كنوع من أنواع الديكور وبجوارها بعض المأكولات الأخرى اليابانية، وبجانب المأكولات تواجدت بعض الألعاب اليابانية من ضمنها الهاجويتا والهانيتسوكس وبيكاتشو وهي أشهر الألعاب اليابانية وغيرها من الألعاب، بالإضافة لبعض الكتيبات والمعروضات الخاصة بالجناح.

وتوافد العديد من المواطنين منذ الصباح الباكر على معرض القاهرة الدولي للكتاب بغرض اقتناء العديد من الكتيبات، وحرص جميع الوافدين على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات الطبية خلال التجول بالمعرض.

وانطلق  معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس ٢٧ يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، يبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي توليه إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا، حيث يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها العصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة.

ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من 15 دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من 30 متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.

دولة اليابان مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية المأكولات اليابانية السوشي الهاجويتا الهانيتسوكس بيكاتشو الالعاب اليابانية معرض القاهره الدولي للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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