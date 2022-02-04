«صحة قنا» تنظم قافلة طبية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا 

صرح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بأن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية أبو دياب غرب التابعة لمركز دشنا، وهي ثاني قافلة تنظمها المديرية خلال هذا الأسبوع، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت جميع التخصصات الطبية المختلفة، ونجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١٠٧٨ حالة بواقع "٣٤١ حالة أمراض باطنة، ٣٠٨ حالات طب أطفال، ٢٩١ حالة طب وجراحة العيون، ٨٥ حالة جراحة عامة، ٢٩ حالة تنظيم أسرة، ٥٢ حالة أمراض نساء وتوليد".

وأضاف الداودي، بأن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد ٤٥ حالة، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ٩٠ مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

من جانبه، أشار الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان إلى أن هذه القافلة تعد ثاني قافلة تنظمها المديرية خلال أسبوع واحد، حيث تم الكشف على ١٠١٣ حالة خلال القافلة الأولى، مؤكدًا أنه تم وضع خطة مسبقة لتسيير القوافل الطبية المجانية على مدار العام، نستهدف من خلالها القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.