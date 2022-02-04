نشوب 3 حرائق فى المنيا بسبب إهمال العنصر البشرى

نجح رجال قوات الحماية المدنية في المنيا، اليوم الجمعة، في إخماد 3 حرائق نشبت في عدة أماكن متفرقة دون خسائر بشرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغاً من عمليات النجدة باندلاع 3 حرائق متفرقة بمدن وقرى محافظة المنيا نتيجة إشعال نيران للتدفئة وإهمال العنصر البشري.

وانتقلت فرق الحماية المدنية إلى مواقع الحرائق، وتبين اندلاع حريق بعزبة المصاص بمدينة المنيا، وأخرى بحلف هيش بأرض زراعية أمام عزبة أبوخليفة بمركز العدوة، وثالث بمخلفات أرض زراعية بجانب نهر النيل بقرية دماريس بمركز المنيا.

تم إخماد الحرائق الثلاثة دون خسائر بشرية، فيما تسببت الحرائق في تلفيات المواقع والمنزل، وتحررت محاضر بالحرائق الثلاثة، وتولت النيابة العامة التحقيق.