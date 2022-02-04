الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تخفيضات وعروض مستمرة.. مجمع سور الأزبكية يشهد إقبالًا كثيفًا على شراء الكتب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد مجمع سور الأزبكية إقبال كثيف من الزوار اليوم الجمعة، وحرصوا على اقتناء الكتب المخفضة التي قامت الأجنحة بعرضها، بالرغم من تقلبات الطقس المستمرة لشراء ما يريدونه.

 

وصمم الزوار على حضور فعاليات اليوم التاسع اليوم الجمعة لأنه اجازة لدى أغلب المواطنين، مما شجعهم على الحضور للمشاركة في الفاعليات الثقافية والفاعليات الفنية.

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

 

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

 

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.

مجمع سور الأزبكية إقبال كثيف اقتناء الكتب المخفضة تقلبات الطقس المستمرة لفاعليات الثقافية والفاعليات الفنية معرض القاهره الدولي للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

«أمطار غزيرة ورياح».. تفاصيل الطقس المتوقع خلال الـ 72 ساعة المقبلة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

بحضور الرئيس السيسى.. انطلاق حفل افتتاح أوليمبياد بكين الشتوى 2022

لماذا ارتفعت أسعار البنزين 25 قرشًا.. وثبات سعر السولار؟

صحفى مغربى يبرز لـ«الدستور» آخر تطورات إنقاذ الطفل ريان

الآن نتيجة أولى ثانوي 2022 الترم الأول.. ورابط بوابة التعليم الأساسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلي في البحرين؟

فلسطين: إصابات بالرصاص المعدنى خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ