محافظ بني سويف: لا زيادة في تعريفة النقل الجماعي

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، عدم الزيادة في تعريفة الأجرة المقررة، سواء أجرة القرى والمحافظات وتعريفة السرفيس، والنقل على الطرق الداخلية، منعًا للاستغلال أو المغالاة، خاصة وأن الزيادة طفيفة جدًا وهي "25 قرشًا فقط" في أسعار البنزين بأنواعه المختلفة (دون المساس بأسعار السولار)، والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.

وشدد محافظ بنى سويف، على تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة، وإجراءات تطبيق القانون حيال أي مخالفات في هذا الشأن، مكلفًا السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة، بمتابعة ذلك مع الجهات المعنية.

وأكد محافظ بني سويف عدم السماح بأي مخالفات في هذا الشأن، مع ضرورة تطبيق القانون على المخالفين، مشددًا على تفعيل كل خطوط استقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن والمعلن عنها عبر الصفحات الرسمية على الفيس بوك والبوابة الإلكترونية للمحافظة ومديريات الخدمات.

وكلف المحافظ مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارة العامة للمواقف بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

وكانت لجنة التسعير التلقائي قد قررت رفع أسعار الوقود، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي رفع أسعار البنزين 25 قرشا، مضيفة أنه تم بدء العمل بالأسعار الجديدة اعتبارًا من اليوم الجمعة، حيث قررت وزارة البترول تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم لتكون: 7.25 جنيها للتر البنزين 80، و8.50 جنيهات لتر البنزين 92، و9.50 جنيهات لتر البنزين 95، على أن يستمر العمل بأسعار السولار 6.75 جنيه.