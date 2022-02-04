الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

إقبال كثيف من رواد معرض القاهرة للكتاب على شراء التذاكر

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال٥٣ إقبالًا كثيفًا من الزوار، اليوم الجمعة، حرصا على اقتناء الكتب وشراء ما يحتاجونه من كتب ومراجع، وحضور الندوات التثقيفية، وبعض من الحفلات الترفيهية.

 

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وازدحمت الطوابير على شبابيك التذاكر حرصا على الدخول إلى ساحة معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

 

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس ٢٧ يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.
ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.

معرض القاهره الدولي للكتاب اقتناء الكتب وشراء ما يحتاجونه ساحة معرض القاهرة الدولي للكتاب هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل تحل اليونان ضيف شرف الدورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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