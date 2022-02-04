الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لا زيادة بتعريفة ركوب «النقل الجماعي والسيرفيس والتاكسي» بالفيوم

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أنه لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي، بعد إعلان الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين فقط، دون المساس بأسعار السولار والمازوت.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن ومسئولي ادارة المواقف والنقل بتكثيف الجولات الميدانية للمرور علي كافة المواقف للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قبل المحافظة.

وأكد المحافظ على مدير المواقف بالتنسيق الكامل مع إدارة مرور الفيوم، لاستمرار المتابعة الميدانية والحملات التفتيشية، لتنظيم العمل داخل المواقف والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مطالباً المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال أرقام 2168041 و 2168042.

محافظ الفيوم لا زيادة تعريفه الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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