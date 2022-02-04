قبل شهر رمضان.. بدء تصنيع دفعة جديد من البلح «السيوي» بالوادي الجديد

قال المهندس محمد يوسف، أحد أصحاب مصانع البلح بالوادي الجديد، أنه بدء تصنيع دفعة جديدة من البلح " السيوي" الواحاتي، تمهيداً لتصديرها خارج البلاد بعد بدء الطلب عليه قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف يوسف، أن عزوف المصدرين عن البلح الواحاتي هذا العام بسبب ظهور البلح الليبي والعراقي والسعودي بأسعار منخفضة عن البلح الواحاتي هذا العام، مما تسبب في تكدس البلح السيوي داخل الثلاجات بجميع المصانع وعدم الإقبال عليه، مشيرا إلى أن البلح العراقي ظهر بسعر 13 جنيه والبلح السعودي 14 جنيه والبلح الليبي 14 ونصف جنيه، بعكس البلح الواحاتي وصل سعر كيلو الخام إلى 17 جنيه، مما أدى إلي زيادة الطلب على أنواع البلح الأخرى والعزوف عن البلح الواحاتي.

من جانبه، أوضح المهندس يوسف سيد احد أصحاب مصانع البلح بالوادي الجديد، أن بعض المصدرين لا يهون بلح أخر غير الواحاتي لتمتعه بقيمة غذائية هائلة، حيث يحتوي التمر على سعرات حرارية مماثلة لتلك الموجودة في الفواكه المجففة الأخرى وأن معظم السعرات الحرارية الموجودة في التمور ناتجة عن محتواها العالي من الكربوهيدرات، بالإضافة إلى كمية قليلة تأتي من البروتينات.

وقال "سيد" أن الوجبة الواحدة من التمور تحتوي على ما يعادل من 4 إلى 5 حبات، تحتوي على ما يقرب من حوالي 120 سعرة حرارية فهي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، فلذلك أكثر المصدرين يميلون إلي البلح الواحاتي في عملية التصدير لحصاده المرتبة الاولى في دولة المغرب وشرق آسيا وأندونيسيا وغيرها من الدول المحبه للتمور الواحاتية



وتعد الوادي الجديد المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج التمور، حيث تضم نحو 2 مليون نخلة، وتنتج سنويًا نحو 150 ألف طن من البلح السيوى بجانب أصناف أخرى، وتشهد الفترة الحالية توسعات مختلفة في زراعة النخيل لتصل المحافظة إلى 4 ملايين نخلة بأصناف مختلفة.