الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السبت.. أول جلسة لمحاكمة المتهمين بالتسبب فى وفاة «فتاة الغربية»

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات طنطا، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية فتاة الغربية “بسنت” المعروفة إعلاميًا بـ"ضحية الابتزاز "واستعدت مديرية أمن الغربية بتكليف الحراسة اللازمة بمداخل ومخارج المحكمة.  

وتضمن ملف التحقيقات بالقضية أقوال أسرة الفتاة بسنت والمتهمين وزميلات الضحية وتقرير الطب الشرعي حول الوصف التشريحي للجثة بعد تناولها حبة الغلال السامة، ومواجهات المتهمين بأقوالهم والاتهامات الموجه إليهم، وكذلك تقرير الجهات الفنية المختصة بوزارة الداخلية حول مقاطع الفيديو والصور في القضية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها، وتقرر أن تكون الجلسة في نهاية جدول أعمال المحكمة، لنظر محاكمة  المتهمين الأساسيين في القضية وكذلك 11 متهما آخرين تم إخلاء سبيلهم بكفالة من النيابة على ذمة التحقيقات؛ لمتابعة سير المحاكمة وبعض الشهود من زميلات وصديقات الفتاة بسنت بالمدرسة.

فتاة الغربية طنطا محكمة الابتزاز الغربية

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وائل لطفي

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