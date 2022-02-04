حبس عنصر إجرامي ضبط بمخدرات بـ 22 مليون جنيه في الغربية

قررت النيابة العامة ، اليوم الجمعة، حبس تاجر مخدرات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتخاذه من محافظة الغربية وكر لتصنيع وبيع المخدرات الحديثة “الايس-الشابو” وارسال عينة من المخدر للمعمل الكيماوي وسرعة إعداد تقرير مفصل حول ماهيتها.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالإشتراك مع مديرية أمن الغربية قد رصدت نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لقيامه بتجهيز معمل لتصنيع مخدر الأيس (الشابو) بإحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية لترويجه على عملائه .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته كمية لمخدر الأيس "الشابو" – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض، وبتفتيش الشقة المشار إليها أمكن ضبط (كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت 9,500 كيلو جرام – أدوات ومعدات خاصة بتصنيع المواد المخدرة – المواد الخام الخاصة بالتصنيع).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وكذا إعداد وتجهيز المعمل المشار إليه بمشتملاته من أدوات ومواد خام بقصد تصنيع مخدر الآيس "الشابو" وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ حوالي 22 مليون جنيه.