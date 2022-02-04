الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سوء الطقس يوقف حركة الصيد فى كفرالشيخ

مراكب الصيد
مراكب الصيد

توقفت حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، ورست المراكب بميناء الصيد بالبرلس، وبشاطئ بحيرة البرلس، والقرى المطلة على البحر المتوسط بمطوبس، لسوء الأحوال الجوية.

وأعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفرالشيخ عن استمرار توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، نظرا لسوء الأحوال الجوية وهبوب الرياح، وما زالت غرف العمليات في انعقاد مستمر لمتابعة حالة الطقس السيئة التي تعرضت لها قرى ومدن المحافظة.

ووجّه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار تواجد رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء الوحدات القروية في الشوارع والأحياء لمتابعة حالة الطقس والتعامل الفوري في حال هطول الأمطار برفع المياه، واستمرار حملات النظافة وإزالة الإشغالات.

وأعطى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة، بالتعامل الفوري مع التغيرات التي تشهدها المحافظة في الطقس على مدار اليوم.

‎كما أعلن محافظ كفرالشيخ عن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة؛ لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

‎وكلف محافظ كفرالشيخ بمواصلة جهود كل من رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط.

كما شدد محافظ كفرالشيخ على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري، والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنبًا إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن والعمل على أكمل وجه.

الطقس البرلس كفر الشيخ الصيد البحر

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وائل لطفي

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