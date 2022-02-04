بشرى ودنيا عبدالعزيز ينعيان جلال الشرقاوي

نعت الفنانة بشرى، المخرج الراحل جلال الشرقاوي، الذي وافته المنية صباح اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وشاركت بشرى جمهورها بمنشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام، وقالت «إنا لله وإنا إليه راجعون قامة فنية كبيرة الأستاذ الكبير جلال الشرقاوي قدم العديد من الفنانين وكان لي الحظ أن يكون من المؤمنين بي منذ بداياتي».

وأضافت: «يرحل عنا تاركا رصيدا محترما من الإسهام الفني، العزاء للعائلة ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته».

كما نعت الفنانة دنيا عبدالعزيز، المخرج الراحل من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع «انستجرام» مصحوبة بصورة لها معه، قائلة: «الأستاذ الكبير جلال الشرقاوي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون».

بينما قالت الفنانة سيمون عبر حسابها على «فيسبوك»: «البقاء لله الفنان جلال الشرقاوي.. ربنا يرحمه».

ويعد جلال الشرقاوي، أحد أشهر مخرجي المسرح في مصر والعالم العربي، ومن أشهر أعماله الإخراجية، (حودة كرامة، الخديوي، دستور يا أسيادنا، قصة الحي الغربي، ع الرصيف، عطية الإرهابية).

وشارك أيضًا بالتمثيل في أعمال فنية عدة، أهمها: "الخاتم، درب ابن برقوق، أيام المنيرة، الحب وأشياء أخرى، خلي بالك من عقلك".

ولد جلال الشرقاوي في 14 يونيو 1934، وحصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، ودبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955، كما حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958.