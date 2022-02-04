الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مباحث أمن الجيزة تحدد هوية المتهم بقتل «طفلة الصف»

الطفلة ساندي
الطفلة "ساندي

كشفت مصادر عن نجاح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في تحديد قاتل الطفلة "ساندي"، الذي تخلص من جثتها أمام منزلها بإحدى قرى الصف بمحافظة الجيزة.

ورصدت كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل، إلقاء أحد الأشخاص الجوال الذي يحتوي على جثة الطفلة، من أعلى منزل مجاور لمسكن المجني عليها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.

وفحص رجال المباحث سكان المنزل، بالإضافة إلى عدد من الجيران، واستجواب مشتبه بهم حتى جرى التوصل لهوية المتهم بقتل الطفلة "ساندي" البالغة من العمر 5 سنوات.

أمن الجيزة المباحث كاميرات المراقبة جثة محافظة الجيزة الصف

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