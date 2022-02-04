مباحث أمن الجيزة تحدد هوية المتهم بقتل «طفلة الصف»

كشفت مصادر عن نجاح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في تحديد قاتل الطفلة "ساندي"، الذي تخلص من جثتها أمام منزلها بإحدى قرى الصف بمحافظة الجيزة.

ورصدت كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل، إلقاء أحد الأشخاص الجوال الذي يحتوي على جثة الطفلة، من أعلى منزل مجاور لمسكن المجني عليها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.

وفحص رجال المباحث سكان المنزل، بالإضافة إلى عدد من الجيران، واستجواب مشتبه بهم حتى جرى التوصل لهوية المتهم بقتل الطفلة "ساندي" البالغة من العمر 5 سنوات.