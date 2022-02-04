الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز محتال نصب على المواطنين بمنح شهادات دراسية عليا مزورة

متهم
متهم

قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، حجز متهم بإدارة كيان تعليمي وهمى -أكاديمية بدون ترخيص- والاحتيال والنصب على راغبي الحصول على شهادات جامعية، وترويج شهادات دراسية مقابل مبالغ مالية لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات الأمنية، وفحص محتوى المضبوطات وإعداد تقرير مفصل حولها.

 - نتائج التحريات الأمنية

 وتواجه النيابة المتهم بالتحريات الأمنية، التي كشفت عن قيام المتهم بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامه بالإعلان على الإنترنت، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصولهم على مبالغ مالية.

 وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي "أكاديمية بدون ترخيص واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات خبرة ودورات تدريب، وايهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية، نظير ذلك عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن استهداف وضبط المذكور.

- المضبوطات

 وبتفتيش الكيان المشار إليه عثر على (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدد من الجهات المختلفة بعضها تفيد حصولهم على دورات تدريبية، وأخرى خالية البيانات ومعدة للتزوير– 3 كلاشيه يحمل اسم الأكاديمية المشار إليها– دفاتر تحصيل نقدية تفيد تحصيل مبالغ مالية قدرها 1,600,000 مليون جنيه – عدد من الكارنيهات منسوبة للأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الأدوات والأجهزة الطبية المستخدمة فى الاحتيال على الدارسين -2 حاسب آلى بمشتملاتها بفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من "صور المستندات المضبوطة وبرامج الحذف والإضافة والتعديل).

 كما أمكن الاستدلال على أحد الضحايا، وبسؤاله أقر بتعرضه لواقعة احتيال من قبل المتهم والاستيلاء منه على مبلغ مالي مقابل التحاقه بالأكاديمية وحصوله على إحدى الشهادات غير معتمدة.

النيابة متهم النصب شهادات جامعية شهادات

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