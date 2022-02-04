سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 4-2-2022

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية استقرارا ملحوظا، وذلك خلال فترة التعاملات اليوم الجمعة أول أيام إجازة البنوك الأسبوعية، حيث بلغ 15,74 جنيه بارتفاع قرشين عن أمس، فى ظل اهتمام البنك المركزي المصري بمتابعة معدلات أسعار الصرف يومياً، بعد تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف مما حسن من مناخ الاستثمار والاقتصاد.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

بالإضافة إلى ذلك ، استمرت معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع بمختلف فروع البنوك بمحافظات الجمهورية، مع قيامهما بتوفير كميات الدولار اللازمة لجميع العملاء لاستقرار السوق المصرفية.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وشهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، استقرارا اليوم الجمعة، وبلغ مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري استقرارا عند مستوى 15,65 جنيه للشراء، بينما بلغ 15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وكشفت شاشات التداول في فروع بنك مصر، عن تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضًا استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما أظهرت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وأيضًا بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,74 جنيه للبيع اليوم .



سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

وهيمنت معدلات الاستقرار على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي بمستوى 15,65 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كذلك شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي النهاية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,65 جنيه بينما البيع عند 15,74 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات اليوم .