الطيران الأمريكى يبدء نقل القوات الإضافية إلى أوروبا

أفادت قناة "سي بي إس" بأن الطيران الأمريكي بدأ بنقل القوات الإضافية إلى أوروبا.

و حسب معلومات القناة، فإن نحو ألفي عسكري أمريكي أقلعوا من قاعدة "فورت براغ" بولاية كارولينا الشمالية على متن طائرات "سي 17".

و سيتم نشر معظم القوات الأمريكية في بولندا، والقوات المتبقية سيتم نشرها على أراضي ألمانيا بشكل مؤقت.

و كان المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي قد أعلن في وقت سابق عن عزم واشنطن إرسال 2000 عسكري إضافي إلى أوروبا.

و كانت روسيا قد أعلنت أن إرسال القوات الأمريكية إلى أوروبا "لن يساهم في وقف التصعيد"، مشيرة إلى أنها قد تتخذ إجراءات لضمان أمنها و مصالحها.