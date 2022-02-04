أسرة أبوجبل بأسيوط: «رفعت راسنا وفرحت 100 مليون مصرى» (فيديو)

فرحة عارمة وهتافات أهالي قرية الواسطي بمركز الفتح بأسيوط أمام منزل اللاعب محمد أبوجبل حارس مرمي منتخب مصر، حيث اجتمع أهالي القرية أمام منزل عائلة أبوجبل بالقرية عقب انتهاء المباراة ليشاركوا أسرته فرحة النصر لمصر، رافعين صور اللاعب محمد أبوجبل ومرددين هتافات "يا أبو جبل ما يهزك ريح".



في البداية قال علي موسي عم اللاعب محمد أبوجبل، إن محمد دائم التواصل مع أسرته وكثيرا ما يحضر في الأعياد والمواسم إلى مسقط رأسه بمحافظة أسيوط لمشاركة أسرته فرحتهم ويشاركهم أفراحهم، مشيرا إلى أنه منذ أن تم اختيار أبوجبل للمشاركة في البطولة وهوا كان يتواصل معنا تليفونيا وكنا دائمي الدعاء له بالتوفيق والسداد.



وأضاف أيمن أبوجبل ابن عم الكابتن محمد أبوجبل، إن مباراة مصر والكاميرون أسعدت ١٠٠ مليون مصري كما أسعدت الوطن العربي أجمع، متابعاً: "شرفنا أبوجبل ورفع راسنا أمام الملايين، ونحن هنا ندعو له بالتوفيق والسداد من أجل إسعاد المصريين أجمع وإحنا منتظرينه حامل الكأس لتكتمل فرحتنا".



وأضاف أسامة الجبالي ابن عم أبوجبل وزوج شقيقته: "الكابتن محمد أبوجبل شرفنا ورفع راسنا وطول رقبتنا وخلانا سعداء وأسعد المصريين والعرب أجمع وإحنا بندعيله ومع كل ضربة جزاء يصدها كنا بنقراله الفاتحة وكل أهالي القرية هنا بيحبوه ومعتمدين عليه يشرف مصر ويرجعلنا بالكأس".



وقال محمد أسامة ابن شقيق أبوجبل: "الكابتن كان يسطحبنا للعب معه ودائما ما يشجعنا ويشاركنا المناسبات وهو أخي الأكبر ومثلي الأعلى وقدوتي وأنا أحبه ليس لأنه خالي بل لأنه إنسان متواضع ولا يتأخر على أحد من أهالي القرية أو القرى المجاورة".

جاء ذلك عقب انتهاء مباراة كرة القدم بين فريقي مصر والكاميرون وفوز منتخب مصر بضربات الجزاء الترجيحية.