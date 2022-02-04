الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسرة أبوجبل بأسيوط: «رفعت راسنا وفرحت 100 مليون مصرى» (فيديو)

محمد أبو جبل
محمد أبو جبل

فرحة عارمة وهتافات أهالي قرية الواسطي بمركز الفتح بأسيوط أمام منزل اللاعب محمد أبوجبل حارس مرمي منتخب مصر، حيث اجتمع أهالي القرية أمام منزل عائلة أبوجبل بالقرية عقب انتهاء المباراة ليشاركوا أسرته فرحة النصر لمصر، رافعين صور اللاعب محمد أبوجبل ومرددين هتافات "يا أبو جبل ما يهزك ريح".


في البداية قال علي موسي عم اللاعب محمد أبوجبل، إن محمد دائم التواصل مع أسرته وكثيرا ما يحضر في الأعياد والمواسم إلى مسقط رأسه بمحافظة أسيوط لمشاركة أسرته فرحتهم ويشاركهم أفراحهم، مشيرا إلى أنه منذ أن تم اختيار أبوجبل للمشاركة في البطولة وهوا كان يتواصل معنا تليفونيا وكنا دائمي الدعاء له بالتوفيق والسداد.
 

وأضاف أيمن أبوجبل ابن عم الكابتن محمد أبوجبل، إن مباراة مصر والكاميرون أسعدت ١٠٠ مليون مصري كما أسعدت الوطن العربي أجمع، متابعاً: "شرفنا أبوجبل ورفع راسنا أمام الملايين، ونحن هنا ندعو له بالتوفيق والسداد من أجل إسعاد المصريين أجمع وإحنا منتظرينه حامل الكأس لتكتمل فرحتنا".
 

وأضاف أسامة الجبالي ابن عم أبوجبل وزوج شقيقته: "الكابتن محمد أبوجبل شرفنا ورفع راسنا وطول رقبتنا وخلانا سعداء وأسعد المصريين والعرب أجمع وإحنا بندعيله ومع كل ضربة جزاء يصدها كنا بنقراله الفاتحة وكل أهالي القرية هنا بيحبوه ومعتمدين عليه يشرف مصر ويرجعلنا بالكأس".


وقال محمد أسامة ابن شقيق أبوجبل: "الكابتن كان يسطحبنا للعب معه ودائما ما يشجعنا ويشاركنا المناسبات وهو أخي الأكبر ومثلي الأعلى وقدوتي وأنا أحبه ليس لأنه خالي بل لأنه إنسان متواضع ولا يتأخر على أحد من أهالي القرية أو القرى المجاورة".

جاء ذلك عقب انتهاء مباراة كرة القدم بين فريقي مصر والكاميرون وفوز منتخب مصر بضربات الجزاء الترجيحية. 

اسيوط محافظة محمد ابو جبل منتخب مصر حارس مرمى محافظة أسيوط الكاميرون كرة القدم الوطن العربى مركز الفتح مسقط رأسه زوج شقيقته

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Programme National HD

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

الرئيس السيسي يهنئ أبطال المنتخب: المصري قادر على صنع المستحيل.. بلدكم فخور بكم

تشكيل مصر المتوقع ضد الكاميرون في نصف النهائي وتاريخ جساما مع الفراعنة

خسائر الحرب.. جمهور مصر يشن هجوم على صفحة إيتو

أسرة أبوجبل بأسيوط: «رفعت راسنا وفرحت 100 مليون مصرى» (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

ماجد حبته

دورة ألعاب أوليمبية.. وسياسية

صور

بالصور ..مصر «تروّض» أسود الكاميرون وتصعد لنهائي كأس الأمم

ندوة نوال السعداوي في معرض الكتاب بحضور الدكتور محمد الباز

توزيع جوائز معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان