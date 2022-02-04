الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حسنى يتوقع سيناريو مباراة مصر والكاميرون (فيديو)

تامر حسني
تامر حسني

شارك الفنان تامر حسني جمهوره بفيديو يرصد فرحته وأصدقائه أثناء متابعة مباراة كرة القدم بين منتخب مصر ومنتخب الكاميرون في إطار مباريات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

 

ونشر تامر الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكان وقت التصوير مع لعب ضربة جزاء منتخب الكاميرون الثانية والتي توقع فيها أن يصد محمد أبوجبل الكرة ليعود ليعلن صحة توقعاته، وعلق تامر على الفيديو وكتب: "توقعاتي أثناء المباراة حصلت بالظبط والحمدلله بالفيديو.. قولت أبو جبل هيصد كورتين ورا بعض وهندخل اللي كسبتنا.. مليااااااااااااار مبروووووووك لأم الدنيا مصر مليار مبرووووك لوحوش مصر احسنتوا يا رجاله عقبال اللي جاي".

 

وحصل الفيديو والمنشور الخاص بتامر حسني على آلاف الإعجابات والتعليقات في دقائق معدودة مقدمين التهنئة لمنتخب مصر على التأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية في انتظار اللعب مع منتخب السنغال الأحد القادم.

 

وشارك الفنان الكوميدي محمد هنيدي التهنئة بفوز المنتخب المصري من خلال منشور له على صفحته الرسمية على فيس بوك وعلق: "مبروك لمصر.. مبروك لمصر.. الحمد لله الحمد لله.. أبو جبل أبو جبل أبو جبل أبو جبل أبو جبل أبو جبل أبو جبل أبو جبل أبو جبل".. ليعود مرة أخرى للتعليق ساخرا من صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ردا على تصريحاته قبل المباراة بأنها ستكون حربا وقال: "شاهد رد فعل صامويل إيتو.. وابقى تعالى الحرب بدري".

 

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب السنغال فى نهائي كأس الأمم الأفريقية مساء الأحد القادم الموافق 6 فبراير على الملعب الأوليمبي بالكاميرون.. وستكون المباراة بروفة مهمة أخرى للمنتخب المصري قبل المباريات الفاصلة للصعود لكأس العالم أمام منتخب السنغال أيضا.

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