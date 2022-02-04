رئيس «القومى للسينما» تنعى عايدة عبد العزيز بكلمات مؤثرة

نعت السيناريست زينب عزيز، رئيس المركز القومي للسينما، الفنانة عايدة عبدالعزيز، والتي رحلت عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت عزيز إن الراحلة قدمت العديد من الأعمال التي ستظل محفورة في ذاكرة المشاهد، حيث كانت تضع بصماتها على الشخصية التي تقوم بأدائها فتظهر في النهاية بطابع متميز.

وتقدمت عزيز بخالص التعازى لأسرة الراحلة، متمنية من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته.

ويشيع جثمان النجمة الراحلة عايدة عبد العزيز، ظهر غد عقب صلاة الجمعة، وذلك من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، ولم تحدد أسرة الراحلة حتى الآن موعد ومكان إقامة تلقي العزاء.

كانت قد توفيت مساء اليوم الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز عن عمر يناهز الـ85 عاما بعد صراع مع المرض، حيث كنت حالتها النفسية والصحية قد ساءت كثيرا، بعد وفاة زوجها المخرج المسرحي أحمد عبدالحليم عام 2013، وأصيبت بالزهايمر.

وتركت لجمهورها العديد من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية تجاوز عددها 200 عملا فنيا وحفرت في أذهاننا أدوارها التي تألقت فيها على مدار سنوات مشوارها الفني، فهي من مواليد عام 1930، وتزوجت من الفنان والمخرج المسرحي أحمد عبدالحليم، وقد جمعتهما قصة حب كبيرة.

جدير بالذكر أن الفنانة الراحلة عايدة عبدالعزيز من مواليد 27 أكتوبر 1930، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959.

وكان للفنانة المصرية العديد من الأعمال السينمائية منها (يوميات نائب في الأرياف) 1969، (شهد الملكة) 1985، (النمر والأنثى) 1987، (بوابة إبليس) 1993، (الواد محروس بتاع الوزير) 1999، و(هليوبوليس) 2010.

ومن أعمالها التليفزيونية، مسلسل: (زينب والعرش) 1979، (هالة والدراويش) 1990، (ضمير أبلة حكمت) 1991، (يوميات ونيس) 1994، (الفرار من الحب) 2000، (كناريا وشركاه) 2003، (موجة حارة) 2013.

ومن أعمالها المسرحية (شيء في صدري، الأرض، شجرة الظلم، دونجوان، ثمن الحرية).