حصاد «التموين».. حملات تفتيشية على المخابز بمنيا القمح و«حماية المستهلك» يصدر قرارًا بشأن العمر الافتراضي للسلع

شهدت وزارة التموين اليوم العديد من الفاعليات في القطاعات التابعة لها، وترصد «الدستور» أبرزها:

وقامت إدارة تموين منيا القمح بمحافظة الشرقية بتشكيل حملة تموينية برئاسة على عبدالمحسن مدير الإدارة، وكرلس عبدالملك رئيس الرقابة التموينية، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي: تحرير محضر جنح ضد مجهول بالعزيزية لحيازته دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة بعرض وبيعه في السوق السوداء وتم التحفظ على 9 شكائر على ذمة المحضر، تحرير 3 محاضر جنح ضد تجار تموينين لعدم ممارسة النشاط، 2 محضر جنح ضد تجار تموينين لعدم الإعلان عن الأسعار، 2 محضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع السجائر بسعر أزيد من السعر الرسمي.

وتم تحرير 10 تقارير ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم إعطاء البون وعدم نظافة أدوات العجين.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انتظام عمليات صرف الخبز للمواطنين، بعد تطبيق إجراءات جديدة في عملية صرف الخبز المدعم بداية من اليوم.



https://www.dostor.org/3703523

أعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، قرار مجلس إدارة الجهاز رقم 1/4 لسنة 2022 بشأن العمر الافتراضي للسلع.

ونصت المادة الأولى من القرار على إلزام كل منتجي ومستوردي وموردي السلع، بالإعلان عن العمر الافتراضي لتلك السلع، ويلتزم الموردون خلال تلك المدة بتوفير مراكز الخدمة والصيانة، وقطع الغيار اللازمة للمنتج، ويلتزمون بالإعلان عنه لإعلام المستهلكين.

ويقصد بالعمر الافتراضي للسلع: الفترة الزمنية لتقديم خدمة ما بعد البيع والتي تتناسب مع طبيعة المنتج لاستمراره في أداء وظيفته، وتبدأ من تاريخ تسلم المستهلك السلعة، أو تاريخ تفعيل الضمان للسلع التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.



https://www.dostor.org/3703907

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إنه يحذر على البدالين التموينيين أو المخابز البلدية وكل المتعاملين بالبطاقات التموينية تجميع البطاقات ولا يجوز لأصحاب البطاقات تركها لدى هذه الجهات لأي سبب من الأسباب.

وأضاف "مدكور" في تصريحات لـ"الدستور" أنه في حالة وجود أي بطاقة تموينية لدى المخبز أو البدال التمويني يتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقـم ١٨٣ لسنة ٢٠١٧ بالنسبة للبدال التمويني والتوجيه الوزاري رقـم ٣٠ لسنة ٢٠١٧ بالنسبة للمخبز البلدي والقرارات الوزارية المنظمة لذلك مع توجيه إنذار نهائي له وفي حالة تكرار ذلك يتم سحب التراخيص نهائياً.

وأوضح أنه يتم انذار المواطن صاحب البطاقة التي يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز بإلغاء البطاقة وفي حالة تكرار ضبط البطاقة يسقط حق صاحب البطاقة المضبوطة أو أحد المستفيدين بها، المطالبة بإعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى حيث يتم إلغائها نهائيا.



https://www.dostor.org/3704019



استقرت أسعار القمح لدى تجار الجملة، لليوم الثالث على التوالي، خلال تعاملات اليوم الخميس 3-2-2022، في السوق المحلي المصري.

وعلى الصعيد العالمي، فقد هبطت أسعار العقود الآجلة للقمح في افتتاح جلسة اليوم الخميس، ببورصة شيكاغو للتجارة، إذ انخفضت قيمة عقود شهر مارس بنسبة 0.94%.

وجاءت أسعار القمح محليًا على النحو التالي:

ثبت سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليسجل سعر الطن 5,620 جنيه، واستقر سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 5,590 جنيهًا للطن، في السوق المحلي، كما حافظ سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% على قيمته الشرائية، ليسجل 5,570 جنيهًا للطن، في السوق المحلي.



https://www.dostor.org/3703405