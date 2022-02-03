حصاد وزارة «الري».. خطة أعمال متكاملة لتطوير المنشآت المائية وإزالة التعديات على النيل

شهدت وزارة الري اليوم العديد من الفاعليات في القطاعات التابعة لها، وترصد «الدستور» أبرزها:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن التعاون بين مصر واليابان متميز، ويمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وأشار الوزير في بيان اليوم الخميس، إلى أن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، والذي سيتم تنفيذه بقرض ميسر، يأتي استمراراً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف.

جاء ذلك خلال حضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، حفل توقيع عقد "مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة" الواقعة على بحر يوسف بمحافظة أسيوط.

وأوضح أن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تنفذها بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار المجهودات الكبرى المتواصلة لتنمية الصعيد والذي يحظى بالأولوية في مشروعات التنمية، وصولاً للهدف المنشود بتحقيق حياه كريمة للمواطنين.

https://www.dostor.org/3703385

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، خطة أعمال متكاملة لتطوير كافة المنشآت المائية الكبرى، وذلك خلال الفترة الحالية بالتعاون مع عدة جهات دولية ووزارات، بهدف الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وحسن استغلالها، والبحث عن موارد جديدة لمواجهة زيادة الاحتياجات.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة أعمال متكاملة في إطار تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر، مشيراً إلى قيام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بالإشراف على تصميم وتنفيذ ثلاثة قناطر هي قنطرة الحجز الرئيسية على مصرف بحر البقر، وقنطرة الفم على المسار الجديد، وقنطرة الحجز ومنشأ السقوط على المسار الجديد.

كما أوضح الدكتور عبد العاطي، الخميس، أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بقوم حالياً بإجراء العديد من الدراسات مثل دراسة تأهيل الكوبري "الخرساني الثابت والمعدني المتحرك" أعلى سد ومفيض دمياط، ودراسة تقييم الحالة الإنشائية لقنطرة فم بحر مويس بالبر الأيمن بالرياح التوفيقي كيلو ٣٥.٠٠، وأعمال جسات ورفع مساحي وجس صوتي للعديد من القناطر.



https://www.dostor.org/3703433



تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة.

وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة 227 حالة تعدي فى نطاق محافظات "المنيا - الدقهلية - المنوفية - الغربية" ، ليصبح إجمالي التعديات التي تم إزالتها منذ بداية الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

- المحافظة على مجرى نهر النيل من المخالفات والتلوث

من جهته أكد المهندس سامي الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بوزارة الموارد المائية والري، استمرار حملات الإزالة الموسعة للمحافظة على مجرى نهر النيل من المخالفات والتلوث ومن كافة أنواع الحشائش، وذلك بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمةلكافة الاحتياجات، وأيضًا ما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا تعديات أو ملوثات.



https://www.dostor.org/3703336

