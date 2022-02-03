والد طفل عين شمس: «بشكر الشاب وأهالي المنطقة لإنقاذهم ابني» (فيديو)

عاش أهالي منطقة عين شمس، مشهدا مرعبا عندما شاهدوا طفلاً معلقاً من نافذة إحدى الشقق السكنية متمسكاً بحافة النافذة محاولاً الصعود مرة أخرى للمنزل هرباً من الموت، في تلك اللحظة تجمع العديد من الأهالي في محاولة منهم لإنقاذ حياة الطفل ومنهم من صعد للمنزل لكنهم اكتشفوا أن هناك باب حديد مغلق مما جعل هناك صعوبة في كسر الباب، ليأتي بعد تلك المحاولات العديدة شاب ينقذ حياة الطفل بعد أن التقطه قبل سقوطه من النافذة.

التقت" الدستور" في بث مباشر مع والد الطفل للحديث عن الواقعة.

يحكي "السيد محمد" والد الطفل أنه كان في العمل وجاء له اتصال هاتفي يخبره بسقوط نجله من نافذة المنزل فترك عمله وذهب مسرعاً للاطمئنان على ابنه: "انا دمي نشف وفضلت أجري علشان اشوف ابني"، مشيراً إلى أن زوجته كانت برفقه والده في المستشفى وتركا الطفل مع شقيقته الصغرى داخل المنزل، وتأكدنا قبل خروجنا من إغلاق الأبواب والمنافذ.

شجاعة شاب أنقذت الطفل من الموت

وأضاف أن الطفل استيقظ من النوم وبدأ باللعب على النافذة بعد فتح الأقفال، وأثناء اللعب انزلقت أحد قدميه خارج النافذة وبعدها انزلق جسم الطفل بالكامل وأصبح معلق على حافة النافذة، ذلك المشهد جذب انتباه إحدى الممرضات الموجودة في الوحدة الصحية التي توجد أمام العقار وبدأت في الصراخ لإنقاذ الطفل: "الولد كان بيلعب ورجله اتزحلقت والممرضة هي اللي خلت الناس تاخد بالها"، مشيراً إلى أن الأهالي بدأت في إنقاذ الطفل ليأتي شاب ويلتقط الطفل قبل سقوطه.

واختتم حديثه موجها الشكر للشاب الذي أنقذ نجله من الموت المحقق وكل أهالي منطقة عين شمس بعد المحاولات العديدة لإنقاذ الطفل، مشيراً إلى أنه من وقت حدوث تلك الواقعة وهو يجلس مع أطفاله خوفاً من تكرار ذلك المشهد مرة أخرى.