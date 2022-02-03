خالد العطار: مصر تسير الآن على الطريق الصحيح حسب رؤية 2030

استقبلت قاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٣، ندوة بعنوان "الحوكمة الرقمية.. رؤية المستقبل"، بحضور الدكتور خالد العطار، والكاتب تامر هواش، التي تعقدها هيئة الرقابة الإدارية.

قال الدكتور خالد العطار، إن البنك الدولي قد أصدر تقريراً عن تأثير التحول الرقمي والمجهودات التي قامت بها مصر حتى تصل إلى هذه المكانة، والمجهودات التي قدمتها الحكومة في التحول الرقمي.

وأضاف العطار أن مصر تسير الآن على الطريق الصحيح حسب رؤية 2030، كما أننا كنا في وضع سئ بين دول العالم حتي وصلنا إلى هذا الرقم من الحوكمة والتحول الرقمي بين دول العالم.

وأكد أن التطبيقات الحكومية هي خير دليل على هذا التحول، وتغطية جميع البيانات الأساسة للمواطنين لمعرفة أحتياجتهم وتوفيرها حسب ما نشر من تقارير ميدانية بين البلاد داخل مصر.