تنبيهات مهمة بشأن التقدم لوظائف الأئمة والعمال فى الأوقاف

أصدرت وزارة الأوقاف، تنبيهات مهمة بشأن الراغبين في التقدم لوظيفة إمام أو عامل.

ونبهت وزارة الأوقاف في بيانها، على ما يلي:

أولاً: التقديم سيبدأ إلكترونيًا على بوابة الوظائف الحكومية من يوم 15 / 2 / 2022م حتى 2/ 3/ 2022م على الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ== .

ثانيًا: جميع الاختبارات ستتم بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف.

ثالثًا: ستشمل اختبارات الأئمة القرآن الكريم، والثقافة الإسلامية، واللغة العربية بدرجة الإجادة مع اجتياز اختبارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والجدارات والمعلومات العامة.