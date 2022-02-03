الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

تنبيهات مهمة بشأن التقدم لوظائف الأئمة والعمال فى الأوقاف

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أصدرت وزارة الأوقاف، تنبيهات مهمة بشأن الراغبين في التقدم لوظيفة إمام أو عامل.

ونبهت وزارة الأوقاف في بيانها، على ما يلي:

أولاً: التقديم سيبدأ إلكترونيًا على بوابة الوظائف الحكومية من يوم 15 / 2 / 2022م حتى 2/ 3/ 2022م على الرابط التالي: 

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ== .

ثانيًا: جميع الاختبارات ستتم بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف.

ثالثًا: ستشمل اختبارات الأئمة القرآن الكريم، والثقافة الإسلامية، واللغة العربية بدرجة الإجادة مع اجتياز اختبارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والجدارات والمعلومات العامة.

وزارة الأوقاف وظيفة إمام أو عامل الأوقاف اختبارات الأئمة القرآن الثقافة الإسلامية اللغة العربية الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية

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وائل لطفي

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