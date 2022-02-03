الخميس 03 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب يسجل 51 وفاة و2861 إصابة بكورونا فى 24 ساعة

كورونا فى المغرب
كورونا فى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الخميس، تسجيل 51 حالة وفاة و2861 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية في منشورها اليومي حول الوضع الوبائي في المملكة، أن الحصيلة الجديدة رفعت إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 1.141.708 إصابة، فيما رفعت إجمالي الوفيات إلى 15.515 وفاة.

أشارت الوزارة إلى أنها سجلت، خلال الـ 24 ساعات الماضية، تماثل 3232 حالة للشفاء؛ ليصل التعافي إلى 1.090.938.

ولفتت الوزارة إلى أن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 17.817 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 10.679.405 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

يشار إلى أنه في وقت سابق اليوم، ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه رغم ارتفاع إمدادات قارة إفريقيا بلقاحات كورونا، إلا أنه لم يتلق اللقاح سوى 11% من سكانها فقط بشكل كامل، مؤكدة أن القارة السمراء بحاجة لزيادة معدل التطعيم نحو 6 مرات لتحقيق 70% من المحدد منتصف هذا العام.

أوضحت المنظمة في بيان لها، أنه تم إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع منظمة اليونيسف والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر لحل أزمة اللقاحات بقارة إفريقيا، مشيرة إلى أن إفريقيا تلقت حتى الآن أكثر من 587 مليون جرعة، 58% منها من خلال مرفق كوفاكس.

وأمس الأربعاء، أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 381 مليونا و479 ألفا و375 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و686 ألفا و67 وفاة.

وظهر فيروس كورونا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

المغرب كورونا اصابات جديدة وفيات حالات شفاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

تشكيل مصر المتوقع ضد الكاميرون في نصف النهائي وتاريخ جساما مع الفراعنة

«الأرصاد»: طقس الجمعة بارد.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Programme National HD

ارتفاع الأمواج وأمطار.. الإسكندرية تحذر من تقلبات الطقس وتعلن الطوارئ

«مد إجازة منتصف العام أسبوعًا لارتفاع إصابات كورونا».. الحكومة ترد

سفير الصين بالقاهرة: مشاركة السيسى فى الدورة الأولمبية تجسيدًا لتكامل العلاقات مع مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

توب الرجالة غالى.. ولا يليق بمراوغ

ماجد حبته

مستمرّون فى بناء السلام

خالد عكاشة

صواريخ الحوثى.. ومدى زعزعة الاستقرار الإقليمى

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

صور

توزيع جوائز معرض الكتاب

إقبال متوسط في ثامن أيام معرض الكتاب

عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان