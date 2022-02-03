المغرب يسجل 51 وفاة و2861 إصابة بكورونا فى 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الخميس، تسجيل 51 حالة وفاة و2861 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية في منشورها اليومي حول الوضع الوبائي في المملكة، أن الحصيلة الجديدة رفعت إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 1.141.708 إصابة، فيما رفعت إجمالي الوفيات إلى 15.515 وفاة.

أشارت الوزارة إلى أنها سجلت، خلال الـ 24 ساعات الماضية، تماثل 3232 حالة للشفاء؛ ليصل التعافي إلى 1.090.938.

ولفتت الوزارة إلى أن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 17.817 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 10.679.405 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

يشار إلى أنه في وقت سابق اليوم، ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه رغم ارتفاع إمدادات قارة إفريقيا بلقاحات كورونا، إلا أنه لم يتلق اللقاح سوى 11% من سكانها فقط بشكل كامل، مؤكدة أن القارة السمراء بحاجة لزيادة معدل التطعيم نحو 6 مرات لتحقيق 70% من المحدد منتصف هذا العام.

أوضحت المنظمة في بيان لها، أنه تم إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع منظمة اليونيسف والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر لحل أزمة اللقاحات بقارة إفريقيا، مشيرة إلى أن إفريقيا تلقت حتى الآن أكثر من 587 مليون جرعة، 58% منها من خلال مرفق كوفاكس.

وأمس الأربعاء، أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 381 مليونا و479 ألفا و375 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و686 ألفا و67 وفاة.

وظهر فيروس كورونا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.