«الدستور» يرصد أسعار الأراضي في 22 مدينة جديدة بنظام التخصص المباشر
يرصد «الدستور» أسعار الأراضي في 22 مدينة جديدة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر فبراير بنظام التخصص المباشر.
وكشف التقرير عن سعر المتر مسطح لكل من النشاط التجاري الإداري والخدمي والتعليمي من مدارس وجامعات وطبي مستشفيات وتجاري ترفهي وعمراني متكامل وورش هندسية ومخازن بمختلف أنواعها ومصانع مواد بناء وبلاستيك.
وأشار التقرير إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية ارتكزت على طرح الأراضي الخدمية والصناعية والتجارية، بينما سجل عدد المدن التي تم طرح تنفيذ نشاط عمراني متكامل 5 مدن جديدة منها العلمين الجديدة وأسوان الجديدة والفيوم أكتوبر الجديدة والصالحية الجديدة، موضحاً أن العلمين تسجل لأعلى سعر متر للطرح ليبلغ سعر المتر نحو3215 جنيهاً.
وأردف أن سعر متر الأرض لنشاط التعليمي بمدينة العبور يفوق سعر المتر بنفس النشاط بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سجل سعر متر الأرض لنشاط التعليمي نحو 10810 جنيهاُ للمتر مقارنة بنفس النشاط بالعاصمة الإدارية 8760 جنيها ً للمتر.
|مدينة
|تجاري اداري
|خدمي صناعي
|تعليمي مدارس جامعات
طبي مستشفيات
مراكز
تجاري
ترفهي
|حضانة
|سكني متكامل
|مواد بناء
|هندسي معدني ومخازن
|6 اكتوبر
|12665ج
|4720
|العبور
|10810ج
|الشروق
|10490ج
|6985ج
|7120ج
|11535ج
|7060ج
|الشيخ زايد
|21775ج
|18335
|السادات
|1100
|1100
|1100
|بدر
|7305 ج
|بني سويف
|7325ج
|5220
|العاشر من رمضان
|9030ج
|1200
|2340ج
|العلمين الجديدة
|10500ج
|3215ج
|1870ج
|اكتوبر الجديدة
|9790ج
|1570
|1090ج
|الصالحية الجديدة
|3200
|1135
|2607ج
|برج العرب
|5115
|5353
|اسيوط الجديدة
|1365ج
|الفيوم الجديدة
|1640
|1020
|السويس الجديدة
|925
|المنصورة الجديدة
|7655ج
|العبور الجديدة
|4350
|اسوان الجديدة
|3510ج
|875ج
|اخيمم الجديدة
|680ج
|العاصمة الادارية الجديدة
|8760ج
|8215ج
|حدائق اكتوبر
|7615ج
|15030ج
|2400ج
|قنا الجديدة
|2680ج
الاشتراطات البنائية بالمدن الجديدة
واشار التقرير إلى أنه يتم استكمال نسبة سداد تصل لـ25% من قيمة الأرض وتتمثل في سداد 10% فور رسو قطعة الأرض و15% تلزم الشركة بسدادها خلال من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس أدارة حال الموافقة على التخصصية إضافة نسبة 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية.
وأردف التقرير أن يتم استحقاق القسط الأولى منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة حتي تاريخ السداد، فضلا عن إضافة نسبة 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.