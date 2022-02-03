«الدستور» يرصد أسعار الأراضي في 22 مدينة جديدة بنظام التخصص المباشر

يرصد «الدستور» أسعار الأراضي في 22 مدينة جديدة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر فبراير بنظام التخصص المباشر.

وكشف التقرير عن سعر المتر مسطح لكل من النشاط التجاري الإداري والخدمي والتعليمي من مدارس وجامعات وطبي مستشفيات وتجاري ترفهي وعمراني متكامل وورش هندسية ومخازن بمختلف أنواعها ومصانع مواد بناء وبلاستيك.

وأشار التقرير إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية ارتكزت على طرح الأراضي الخدمية والصناعية والتجارية، بينما سجل عدد المدن التي تم طرح تنفيذ نشاط عمراني متكامل 5 مدن جديدة منها العلمين الجديدة وأسوان الجديدة والفيوم أكتوبر الجديدة والصالحية الجديدة، موضحاً أن العلمين تسجل لأعلى سعر متر للطرح ليبلغ سعر المتر نحو3215 جنيهاً.

وأردف أن سعر متر الأرض لنشاط التعليمي بمدينة العبور يفوق سعر المتر بنفس النشاط بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سجل سعر متر الأرض لنشاط التعليمي نحو 10810 جنيهاُ للمتر مقارنة بنفس النشاط بالعاصمة الإدارية 8760 جنيها ً للمتر.

مدينة تجاري اداري خدمي صناعي تعليمي مدارس جامعات طبي مستشفيات مراكز تجاري ترفهي حضانة سكني متكامل مواد بناء هندسي معدني ومخازن 6 اكتوبر 12665ج 4720 العبور 10810ج الشروق 10490ج 6985ج 7120ج 11535ج 7060ج الشيخ زايد 21775ج 18335 السادات 1100 1100 1100 بدر 7305 ج بني سويف 7325ج 5220 العاشر من رمضان 9030ج 1200 2340ج العلمين الجديدة 10500ج 3215ج 1870ج اكتوبر الجديدة 9790ج 1570 1090ج الصالحية الجديدة 3200 1135 2607ج برج العرب 5115 5353 اسيوط الجديدة 1365ج الفيوم الجديدة 1640 1020 السويس الجديدة 925 المنصورة الجديدة 7655ج العبور الجديدة 4350 اسوان الجديدة 3510ج 875ج اخيمم الجديدة 680ج العاصمة الادارية الجديدة 8760ج 8215ج حدائق اكتوبر 7615ج 15030ج 2400ج قنا الجديدة 2680ج

الاشتراطات البنائية بالمدن الجديدة

واشار التقرير إلى أنه يتم استكمال نسبة سداد تصل لـ25% من قيمة الأرض وتتمثل في سداد 10% فور رسو قطعة الأرض و15% تلزم الشركة بسدادها خلال من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس أدارة حال الموافقة على التخصصية إضافة نسبة 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية.

وأردف التقرير أن يتم استحقاق القسط الأولى منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة حتي تاريخ السداد، فضلا عن إضافة نسبة 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.