الخميس 03 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الدستور» يرصد أسعار الأراضي في 22 مدينة جديدة بنظام التخصص المباشر

 يرصد «الدستور» أسعار الأراضي في 22 مدينة جديدة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر فبراير بنظام التخصص المباشر. 

وكشف التقرير عن سعر المتر مسطح لكل من النشاط التجاري الإداري والخدمي والتعليمي من مدارس وجامعات وطبي مستشفيات وتجاري ترفهي وعمراني متكامل وورش هندسية ومخازن بمختلف أنواعها ومصانع مواد بناء وبلاستيك.

وأشار التقرير إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية ارتكزت على طرح الأراضي الخدمية والصناعية والتجارية، بينما سجل عدد المدن التي تم طرح تنفيذ نشاط عمراني متكامل 5 مدن جديدة منها العلمين الجديدة وأسوان الجديدة والفيوم أكتوبر الجديدة والصالحية الجديدة، موضحاً أن العلمين تسجل لأعلى سعر متر للطرح ليبلغ سعر المتر نحو3215 جنيهاً.

وأردف أن سعر متر الأرض لنشاط التعليمي بمدينة العبور يفوق سعر المتر بنفس النشاط بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سجل سعر متر الأرض لنشاط التعليمي نحو 10810 جنيهاُ للمتر مقارنة بنفس النشاط بالعاصمة الإدارية 8760 جنيها ً للمتر. 

 

مدينةتجاري اداري خدمي صناعي تعليمي مدارس جامعات 

طبي مستشفيات 

مراكز

تجاري 

ترفهي 

حضانة سكني متكامل  مواد بناء هندسي معدني  ومخازن 
6 اكتوبر 12665ج 4720       
العبور   10810ج      
الشروق 10490ج 6985ج7120ج11535ج7060ج   
الشيخ زايد  21775ج   18335   
السادات  1100     11001100
بدر    7305 ج     
بني سويف7325ج   5220    
العاشر من رمضان  9030ج1200      2340ج
العلمين الجديدة10500ج     3215ج 1870ج 
اكتوبر الجديدة 9790ج     1570 1090ج
الصالحية الجديدة3200     1135 2607ج
برج العرب    5115    5353
اسيوط الجديدة         1365ج
الفيوم الجديدة       1640 1020
السويس الجديدة         925 
المنصورة الجديدة 7655ج        
العبور الجديدة   4350      
اسوان الجديدة 3510ج     875ج  
اخيمم الجديدة        680ج 
العاصمة الادارية الجديدة   8760ج8215ج     
حدائق اكتوبر  7615ج15030ج  2400ج    
قنا الجديدة    2680ج     

 

الاشتراطات البنائية بالمدن الجديدة 

واشار التقرير إلى أنه يتم استكمال نسبة سداد تصل لـ25% من قيمة الأرض وتتمثل في سداد 10% فور رسو قطعة الأرض و15% تلزم الشركة بسدادها خلال من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس أدارة حال الموافقة على التخصصية إضافة نسبة 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية.

وأردف التقرير أن يتم استحقاق القسط الأولى منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة حتي تاريخ السداد، فضلا عن إضافة نسبة 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

الدستور يرصد أسعار الأراضي 22 مدينة جديدة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية العلمين الجديدة تسجل اعلى سعر بنشاط العمراني المتكامل

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

تشكيل مصر المتوقع ضد الكاميرون في نصف النهائي وتاريخ جساما مع الفراعنة

«الأرصاد»: طقس الجمعة بارد.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Programme National HD

ارتفاع الأمواج وأمطار.. الإسكندرية تحذر من تقلبات الطقس وتعلن الطوارئ

«مد إجازة منتصف العام أسبوعًا لارتفاع إصابات كورونا».. الحكومة ترد

سفير الصين بالقاهرة: مشاركة السيسى فى الدورة الأولمبية تجسيدًا لتكامل العلاقات مع مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

توب الرجالة غالى.. ولا يليق بمراوغ

ماجد حبته

مستمرّون فى بناء السلام

خالد عكاشة

صواريخ الحوثى.. ومدى زعزعة الاستقرار الإقليمى

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

صور

توزيع جوائز معرض الكتاب

إقبال متوسط في ثامن أيام معرض الكتاب

عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان