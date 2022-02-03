دراسة: نسبة التطعيم بين المنحدرين من أصول مهاجرة أقل من غيرهم فى ألمانيا

أظهرت دراسة حديثة لمعهد "روبرت كوخ" الألماني أن نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بين الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة في ألمانيا أقل من غيرهم.



وقالت العالمة الألمانية بالمعهد إليزا فولكوته، اليوم الخميس، بالعاصمة برلين، إن 84% تقريبا من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة وينحدرون من أصول غير ألمانية تلقوا جرعة واحدة على الأقل من التطعيم، فيما بلغت هذه النسبة 92% بين الأشخاص الذين شملتهم الدراسة ولا ينحدرون من أصول مهاجرة.

ولإجراء هذه الدراسة، تم سؤال 1000 شخص ينحدرون من أصول مهاجرة و1000 آخرين ليسوا من أصول مهاجرة باللغات الألمانية والروسية والتركية والعربية والبولندية والإنجليزية.

وأشارت «فولكوته» إلى أنها تفترض حدوث "مبالغة في التقدير" في النسبتين، ولكنها وصفت الفارق بينهما بأنه موثوق فيه، وأوضحت أن المعهد أعلن اليوم بلوغ نسبة تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا بشكل عام على مستوى ألمانيا 75.9%.

وتابعت أن سبب زيادة النسب في الدراسة ترجع إلى أنه عادة ما يشارك في مثل هذه الدراسات والاستطلاعات أشخاص لديهم ثقة في معهد "روبرت كوخ" ولديهم موقف إيجابي تجاه التطعيم.

وأشارت الخبيرة الألمانية إلى أن الموطن في حد ذاته ليس له دور كبير في مسألة التطعيم، ولكن المعرفة باللغة الألمانية ومعايير أخرى، مثل التعليم والدخل وكذلك المرحلة العمرية، تلعب دورا في معدل تلقي التطعيم.

وفي سياق متصل، أكدت الحكومة الألمانية رفضها القيام بإلغاء سريع لقيود كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت، الأربعاء، إن "شرط تخفيف تدابير مكافحة كورونا هو انخفاض أعداد حالات الإصابة"، مشيرًا إلى أنه لا تزال هناك في الوقت الراهن ارتفاعات قوية للغاية في أعداد الإصابات على أوسع نطاق.