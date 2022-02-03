ياسمين ناصر وعمر منصور يفوزان بجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل

فاز كل من؛ ياسمين ناصر، وعمر منصور - مناصفةً - بجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل بالتعاون مع المركز القومي للترجمة عن كتابيهما؛ "اصنع لحلمك جناحين" و"لكل ضوء بريق"، الصادرين عن "بيت الحكمة".

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي استضافته القاعة الرئيسية "بلازا ١" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٣، والتي انطلقت فعالياتها في الفترة من ٢٦ يناير وحتى ٧ من فبراير الجاري.

وتقدم جوائز المعرض في 11 فرعًا منها تسعة للكبار: الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبي، الدراسات الإنسانية، الطفل، الكتاب العلمي، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 هما الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية.

كما تقدم 6 جوائز أخرى، تُمنَح مناصفةً بين الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهيئات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزتي أفضل كتاب مترجم، وأفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال التأليف المسرحي مع أكاديمية الفنون.

وجائزة أفضل ناشر مصري، مناصفةً مع اتحاد الناشرين المصريين، ولأول مرة جائزة أفضل ناشر عربي مناصفة مع اتحاد الناشرين العرب.

وتم زيادة قيمة كل جائزة إلى 40 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه في الدورات السابقة من معرض الكتاب.

وانطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ53، يوم الأربعاء 26 يناير الماضي، ويستمر حتى 7 فبراير الجاري، وذلك في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف، شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويُقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.