الخميس 03 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ياسمين ناصر وعمر منصور يفوزان بجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل

توزيع جوائز معرض
توزيع جوائز معرض الكتاب

فاز كل من؛ ياسمين ناصر، وعمر منصور - مناصفةً - بجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل بالتعاون مع المركز القومي للترجمة عن كتابيهما؛ "اصنع لحلمك جناحين" و"لكل ضوء بريق"، الصادرين عن "بيت الحكمة".

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي استضافته القاعة الرئيسية "بلازا ١" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٣، والتي انطلقت فعالياتها في الفترة من ٢٦ يناير وحتى ٧ من فبراير الجاري.

وتقدم جوائز المعرض في 11 فرعًا منها تسعة للكبار: الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبي، الدراسات الإنسانية، الطفل، الكتاب العلمي، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 هما الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية.

كما تقدم 6 جوائز أخرى، تُمنَح مناصفةً بين الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهيئات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزتي أفضل كتاب مترجم، وأفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال التأليف المسرحي مع أكاديمية الفنون.

وجائزة أفضل ناشر مصري، مناصفةً مع اتحاد الناشرين المصريين، ولأول مرة جائزة أفضل ناشر عربي مناصفة مع اتحاد الناشرين العرب.

وتم زيادة قيمة كل جائزة إلى 40 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه في الدورات السابقة من معرض الكتاب.

وانطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ53، يوم الأربعاء 26 يناير الماضي، ويستمر حتى 7 فبراير الجاري، وذلك في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف، شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويُقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.

ياسمين ناصر عمر منصور بجاىزة افضل كتاب مترجم للطفل المركز القومي للترجمة اصنع لحلمك جناحين لكل ضوء بريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

«مد إجازة منتصف العام أسبوعًا لارتفاع إصابات كورونا».. الحكومة ترد

المحكمة الاقتصادية تنظر دعوى عاملين سابقين ضد شركة «أورانج» بسبب تأمينات الحياة

إيتو معتذرًا: «كل الاحترام لمنتخب مصر»

مبروك عطية: «ضرب الزوجة مباح فى حالة النشوز ولن نلغيها عشان حقوق المرأة»

وزير الرياضة يتوجه إلى «ياوندى» لمؤازرة المنتخب أمام الكاميرون

مصر والصين.. محطات فارقة في علاقة تاريخية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

توب الرجالة غالى.. ولا يليق بمراوغ

ماجد حبته

مستمرّون فى بناء السلام

خالد عكاشة

صواريخ الحوثى.. ومدى زعزعة الاستقرار الإقليمى

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

صور

إقبال متوسط في ثامن أيام معرض الكتاب

عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

د. محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون» فى معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جرافات الاحتلال تهدم مساكن في رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان

إسرائيل ترصد 297 إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2