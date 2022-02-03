الخميس 03 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد محاصرته من القوات الأمنية العراقية.. إرهابي يفجر نفسه في صلاح الدين

العراق
العراق

كشفت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، تفاصيل إرهابي فجر نفسه بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية في صلاح الدين. 

و أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الخميس، أن إرهابيا فجر نفسه بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز.  

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان نشر على صفحته الرسمية على "تويتر"، "خلال عملية البحث في منطقة الميتة بصلاح الدين عن إرهابي أصيب خلال ضربة جوية لطيران الجيش، وعند وصول القوة إلى مكان الضربة تم العثور على الإرهابي وتطويقه وحدث تبادل إطلاق النار فقام الإرهابي بتفجير نفسه".

وأضاف "لم يحدث أي ضرر من جراء التفجير بين صفوف قواتنا وخلال الاستمرار بعملية البحث تم العثور على ثلاث جثث ولا زالت عملية البحث مستمرة".

وكان الطيران العراقي قد  وجه ضربة جديدة لعناصر "داعش" في محافظة صلاح الدين اليوم الخميس، وفق ما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية.

وقال اللواء يحيى رسول إن: “أبطال السرب الثالث في قيادة القوة الجوية نفذوا طلعات جوية مميزة عبر طائرات "السيزنا كرفان" لإسناد القوات البرية المنفذة لواجب بحث وتفتيش في منطقة مطيبيجية ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، حيث تم قتل عنصرين (قناصين) من عصابات "داعش" الإرهابية حالا التعرض للقوات الأمنية".

وكانت وسائل إعلام عراقية، قد أفادت بأن مسلحين "مجهولين" اغتالوا ضابطا في الشرطة بمحافظة ميسان الواقعة في جنوب البلاد.

وذكرت، أن مسلحين اغتالوا الرائد في الشرطة العراقية، حسام العلياوي، في وقت متأخر من الليلة الماضية، مضيفة أن عملية الاغتيال نفذت وسط المحافظة بهجوم مسلح على سيارة العلياوي.

العراق تفاصيل القوات الأمنية صلاح الدين فجر

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وائل لطفي

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