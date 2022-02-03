البنك الزراعي يمول مبادرة إحلال وتجديد السيارات القديمة في الدقهلية

وقع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع محافظة الدقهلية، لتحديث وتطوير وسائل النقل الجماعي بالمحافظة بهدف توفير خدمة نقل آمنه ومميزة للمواطنين لتحسين مستوى جودة الحياة في قرى و مراكز المحافظة ورفع مستوى معيشة المواطنين تنفيذاً لأهداف المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتنمية وتطوير الريف المصري .

وبمقتضى البروتوكول يقوم البنك الزراعي بتمويل تكاليف إحلال وتجديد السيارات القديمة والمتهالكة وسيارات النصف نقل " الكبوت " المستخدمة في نقل الركاب في نطاق المحافظة، واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة من خلال منح قروض بتسهيلات كثيرة لدعم أصحاب وسائقي السيارات تسدد على أقساط شهرية لمدة 5 سنوات ويسدد مالك السيارة دفعة مقدمة 15 % فقط من قيمة السيارة.

وقع البروتوكول الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، و سامي عبد الصادق نائب رئيس المجلس إدارة وقيادات البنك الزراعي المصري، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

- توفير التمويل اللازم بما يسهم في تحسين مستوى جودة الحياة في الريف

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري التزام البنك ببذل الجهود وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التي ستغير وجه الحياة في كل قرى مصر وتضيف إنجازاً جديداً لقائمة الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن البنك الزراعي يستهدف تحقيق التنمية الزراعية والريفية بكل عناصرها من خلال توفير التمويل اللازم بما يسهم في تحسين مستوى جودة الحياة في الريف وتوفير فرص عمل حقيقية لرفع مستوى معيشة الأسرة لتحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي في كافة قرى المبادرة مشيداً بالتعاون المثمر بين البنك الزراعي المصري ومحافظة الدقهلية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قرى حياة كريمة بالمحافظة ، مثمنا دور محافظ الدقهلية في تحقيق جهود التنمية بكافة القرى والمدن للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

مشروع حضاري لتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة للمواطنين



وأوضح "فاروق" أن بروتوكول التعاون الموقع بين البنك والمحافظة يستهدف تنفيذ مشروع حضاري لتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة للمواطنين من خلال إتاحة التمويل لعمليات إحلال السيارات بقروض ميسرة وتسهيلات غير مسبوقة، بهدف دعم أصحاب وسائقي سيارات النصف نقل ومساعدتهم على شراء سيارات ميكروباص جديدة بما يحقق الرعاية الاجتماعية لمالكي السيارات ويسهم في زيادة دخلهم علاوة على مساعدتهم على الالتزام بقرارات السادة المحافظين وإدارات المرور بمنع تسيير سيارات الكبوت والسيارات المتهالكة وإلغاء الاعتماد عليها كوسيلة مواصلات لنقل الركاب بين القرى والمدن إضافة للبعد البيئي من خلال إتاحة سيارات تستخدم مصادر نظيفة واقتصادية للطاقة ممثلة في الغاز الطبيعي تماشيًا مع توجهات الدولة.

وأكد أن المحافظة من جانبها ستقوم بدعم سائقي السيارات من خلال تحفيزهم على التخلي عن سياراتهم القديمة والمتهالكة وتقديم كافة سبل الدعم لترخيص السيارات الجديدة وفقا للشروط التي تضعها المحافظة بالتنسيق مع المرور للتيسير على مالكي السيارات مع موافاة البنك بقائمة العملاء المطلوب منح تمويل سيارات مكروباص لهم .

من جانبه وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الشكر للبنك الزراعي المصري على جهوده المتميزة كمؤسسة مصرفية وطنية تدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لنجاح أي مشروعات يساهم فيها البنك لتقديم خدمات مميزة تستهدف توفير حياة كريمة لأهالي الدقهلية.

وقال أن المحافظة تعمل على توفير وسائل مواصلات آمنة ومريحة للمواطنين بهدف القضاء على العديد من الظواهر المرورية السلبية في الشارع والتي تسببها السيارات القديمة والنصف نقل والتوك توك والتي لا ترتقي لوسيلة نقل آمنة للمواطنين بين قرى ومدن المحافظة ومن ثم فأن مبادرة البنك الزراعي المصري لإحلال السيارات القديمة والنصف نقل واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة هو مشروع حضاري يقدم خدمة مميزة للمواطنين .