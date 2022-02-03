الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد والغرامة لشخصين بتهمة حيازة هيروين

سجن
سجن

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، شخصين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه لحيازتهما مخدر الهيروين بمنطقة السيدة زينب.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين محمد عويس، وعبدالرحمن نصر، أنهما في يوم 17 /9/ 2021، بقسم السيدة زينب حازا وأحرزا بقصد الإتجار مخدر الهيروين.

وكشف  قرار الإحالة أن معاون مباحث قسم شرطة السيدة زينب، ورد له معلومات من مصادر سرية تفيد بأن المتهمين محمد عويس السيد، وعبدالرحمن نصر، يتاجران في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات، تأكد من المعلومات فاستصدر إذنًا من النيابة العامة بتفتيش شخصهما ومسكنهما.

 ونفاذًا لهذا الإذن توجه والقوة المرافقة إلى حيث أيقن تواجدهما، وتمكن من السيطرة عليهما وضبطهما، وبتفتيش الأول عُثر معه على علبة سجائر بداخلها عدد 6 لفافات ورقية بداخلها مادة بيج اللون يشبه الهيروين المخدر، وبتفتيش المتهم الثاني عبدالرحمن نصر، عُثر معه على 4 لفافات ورقية بداخلهم مسحوق بيج اللون يشبه الهيروين المخدر ومبلغ مائة وثلاثون جنيه، وبمواجهتهما أقرا بإحرازهما للمواد المخدرة المضبوطة.

محكمة جنايات القاهرة السيدة زينب 6 سنوات 100 ألف حنية مخدر الهيروين

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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