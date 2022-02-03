الخميس 03 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المركزي للبحوث» ينظم دورة تدريبية حول «الحشائش الغازية»

السيد القصير
السيد القصير

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب، بتنظيم دورات تدريبية لمواجهة نمو الحشائش في الزراعات بالمحافظات.

وينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورة تدريبية تحت عنوان  "الحشائش الغازية في مصر والعالم"، وذلك بمقر المعمل بالجيزة خلال الفترة من 6- 10 فبراير 2022، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة للوقاية من فيروس كورونا.

صرح بذلك الدكتور عبده عبيد أحمد إسماعيل مدير المعمل التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف "عبيد" أن هذه الدورة ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2021- 2022، تهدف لتعريف الباحثين بما هو جديد في مجال الحشائش وبخاصة الحشائش الغازية ومخاطرها وكيفية مواجهتها عند دخولها البلاد، والذي يساعد بدوره في حماية البلاد من خطر هذه الحشائش وتأثيرها على البيئة.

المعمل المركزى لبحوث الحشائش ينظم دورة تدريبية حول الغازية مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

«مد إجازة منتصف العام أسبوعًا لارتفاع إصابات كورونا».. الحكومة ترد

إيتو معتذرًا: «كل الاحترام لمنتخب مصر»

وزير الرياضة يتوجه إلى «ياوندى» لمؤازرة المنتخب أمام الكاميرون

مبروك عطية: «ضرب الزوجة مباح فى حالة النشوز ولن نلغيها عشان حقوق المرأة»

«انقذوا ريان».. القصة الكاملة لطفل مغربى سقط فى بئر 32 مترًا

يوسف زيدان: أنا ضد الهجوم على شيخ الأزهر.. وضدّ ما قاله في «ضرب المرأة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مستمرّون فى بناء السلام

خالد عكاشة

صواريخ الحوثى.. ومدى زعزعة الاستقرار الإقليمى

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

صور

إقبال متوسط في ثامن أيام معرض الكتاب

عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

د. محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون» فى معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان

إسرائيل ترصد 297 إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2

أحد أسرى «جلبوع» يكشف تفاصيل جديدة حول هروبه من السجن