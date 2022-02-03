«المركزي للبحوث» ينظم دورة تدريبية حول «الحشائش الغازية»

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب، بتنظيم دورات تدريبية لمواجهة نمو الحشائش في الزراعات بالمحافظات.

وينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورة تدريبية تحت عنوان "الحشائش الغازية في مصر والعالم"، وذلك بمقر المعمل بالجيزة خلال الفترة من 6- 10 فبراير 2022، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة للوقاية من فيروس كورونا.

صرح بذلك الدكتور عبده عبيد أحمد إسماعيل مدير المعمل التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف "عبيد" أن هذه الدورة ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2021- 2022، تهدف لتعريف الباحثين بما هو جديد في مجال الحشائش وبخاصة الحشائش الغازية ومخاطرها وكيفية مواجهتها عند دخولها البلاد، والذي يساعد بدوره في حماية البلاد من خطر هذه الحشائش وتأثيرها على البيئة.