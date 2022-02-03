الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«العلوم سهل».. فرحة طلاب بورسعيد في أخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

سادت حالة من الفرحة في اليوم الأخير لامتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد، وظهرت علامات الفرحة على وجوه الطلاب، أثناء خروجهم من لجان الامتحانات.

ورصد "الدستور" آراء الطلاب من أمام لجنة مدرسة الزهور الإعدادية بنات، وذلك للتعرف على آراء الطالبات في امتحان مادة العلوم، ومدى مناسبة الوقت لطبيعة الأسئلة.

قال الطلاب، إن أسئلة امتحان العلوم جاءت سهلة ومباشرة ولا يوجد بها صعوبة، وأكدوا أنهم تمكنوا من الإجابة بشكل جيد، كما أن الوقت جاء مناسبًا للأسئلة.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الخميس، امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 ظهرًا، وذلك بدون أي صعوبات أو مشكلات.

وفرضت مدارس ولجان محافظة بورسعيد إجراءات احترازية مشددة، حيث تم قياس درجة حرارة الطلاب، وتم فرض ارتداء الكمامة، واستخدام المواد الكحولية، وجلس كل طالب على مقعد بعيدًا عن زملائه، وذلك لحماية الطلاب من مخاطر الإصابة بكورونا.

محافظة عمل العام الدراسي كرم أيام اجراءات على اليوم فصل الدستور

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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