مطران الكنيسة اللاتينية يترأس الاحتفال بعيد تقدمة يسوع للهيكل

احتفل مساء أمس، المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بعيد تقدمة يسوع للهيكل، وذلك بكاتدرائية سانت كاترين بالمنشية الصغرى، بالإسكندرية.

شارك في الصلاة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية، وعدد من العائلة الفرنسيسكانية، والأخوات الراهبات من مختلف الرهبانيات، وشعب الكنيسة.

وألقى المطران العظة حول اكتشاف الخلاص في حياتنا، مشيرًا إلى أن الخلاص هو أهم أهداف الحياة السينودسية، التي نعيشها الآن. وأضاف سيادته أيضًا أن الدعوة هي أكبر وسيلة للخلاص، مختتمًا حديثه بتهنئة جميع المكرسين والمكرسات.

وكانت قد أحيت الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق امس ذكرى عيد تقدمة يسوع إلى الهيكل.