الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رئيس الصين: اللجنة الأولمبية لعبت دورًا في دعم العالم للتغلب على الصعوبات

جريدة الدستور

أكد رئيس الصيني، شي جين بينج، أن العالم يشهد تشابكًا بين المتغيرات الدولية وجائحة كورونا، واللتين لم تشهد البشرية مثليهما منذ قرن من الزمان، ويدخل مرحلة جديدة من الاضطرابات والتغيرات، حيث تواجه البشرية تحديات متعددة، موضحًا أن اللجنة الأولمبية الدولية دفعت الرياضات الأولمبية إلى الأمام بشجاعة ولعبت دورًا مهمًا وفريدًا في دعم العالم للتغلب على الصعوبات من خلال التضامن والتعاون.

ورحب الرئيس الصيني، خلال كلمته الافتراضية اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ139 للجنة الأولمبية الدولية، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية، برئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، وجميع أعضاء اللجنة الآخرين الذين يجتمعون في بكين، المدينة التي فازت باستضافة دورتين أولمبيتين صيفية وشتوية، وتحتضن فعاليات الدورة الـ139 للجنة وسط أجواء احتفالية بمناسبة السنة الجديدة حسب التقويم الصيني التقليدي، معربًا عن شكره للجنة على مساهماتها الإيجابية في تطوير قضية الرياضة في الصين منذ زمن طويل، ودعمها الكبير وإرشادها الثمين للصين في عملية طلب استضافة أولمبياد بكين الشتوي والإعداد له.

وأكد الرئيس الصيني، أنه ومن شعار "عالم واحد، حلم واحد" في عام 2008، إلى شعار "معًا للمستقبل" في عام 2022، ظلت الصين تشارك بنشاط في الألعاب الأولمبية، وتسعى جاهدة لتكريس الروح الأولمبية، وتعمل بحزم وعزم من أجل تحقيق المُثل العليا للألعاب الأولمبية، لافتًا إلى أنه ومن خلال فوزها بطلب استضافة الأولمبياد الشتوي، نجحت الصين في إشراك 300 مليون شخص في رياضات الجليد والثلج، ما أسهم في تعزيز التنمية الإقليمية، والبناء الإيكولوجي، والابتكار الأخضر، وتحسين معيشة الشعب، وفتح مجالات أرحب لتطور رياضات الجليد والثلج في العالم.

وأشار إلى أن أولمبياد بكين الشتوي سيُفتتح مساء الغد، حيث ستتجه أنظار العالم إلى الصين التي تقف على أتم استعداد لهذا الحدث، حيث ستبذل قُصارى جهدها لتقديم حدث أولمبي سلس وآمن ورائع للعالم، وتجسيد الشعار الأولمبي "أسرع، أعلى، أقوى - معًا" على أرض الواقع.

بكين الرئيس الصيني الصين اللجنة الأولمبية الدولية

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