الخميس 03 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على متهم بهتك عرض نجلة شقيقه القاصر

جريدة الدستور

تصدر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الفيوم، اليوم الخميس، الحكم على المتهم بهتك عرض ابنة شقيقه القاصر حتى حملت منه طفل سفاح بالفيوم.

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة أحمد محمد منصور

وعن التفاصيل  اعتدى المتهم جنسيًا على ابنة شقيقه، أثناء تواجدها في منزله بحجة علاجها من المس، حتى هتك عرضها وحملت منه سفاحًا، بعد أن أقنع شقيقه أنه سيعالجها من المس، حيث اكتشفت أسرة الفتاة حمل ابنتهم، بعد مرور فترة بعد ظهور أعراض تُشير إلى الحمل، وبالفعل أجروا الكشف الطبي عليها، وتأكدوا من حملها.

واكتشفوا أنها حملت من عمها سفاحا فقام والد الفتاة بإبلاغ الأجهزة الأمنية، بعد أن شكوا في المتهم عم الفتاة وتمكن ضباط مركز شرطة الفيوم، من ضبط المتهم، الذي يدعى: “تامر”، في العقد الثالث من العمر، واعترف بجريمته، حيث كانت تعاني الفتاة القاصر، والتي لم تتم ثمانية عشر ميلادية، من مشكلات صحية غير متعارف عليها، فأخذها عمها إلى منزله، بعد أن أقنع الأسرة بعلاجها من المس الشيطاني.

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