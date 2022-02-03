الخميس 03 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

من طلاب عين شمس والزقازيق

مجلس الدولة يواصل استقبال خريجي «الحقوق والشريعة والشرطة» للتقدم لوظيفة مندوب مساعد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يواصل مجلس الدولة، صباح اليوم الخميس، استقبال خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة الراغبين فى سحب ملف وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، ويستقبل مجلس الدولة طلاب جامعة عين شمس والزقازيق والمنصورة، وتتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس.

- مواعيد سحب ملفات المتقدمين للوظيفة


 وجاءت مواعيد سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد في  مجلس الدولة من الجامعات المصرية وترتيبها، كالتالي:- 
- جامعة القاهرة - جامعة الأزهر فرع القاهرة- جامعة حلوان يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير.
- جامعة عين شمس- جامعة الزقازيق- جامعة المنصورة يوم الخميس الموافق 3 فبراير.
- جامعة الإسكندرية - جامعة الأزهر فرع دمنهور- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر - جامعة جنوب الوادي، يوم السبت الموافق 5 فبراير.
- جامعة طنطا - جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف، جامعة الأزهر فرع طنطا - جامعة الأزهر فرع أسيوط جامعة سوهاج يوم الأحد الموافق 6 فبراير.
- أكاديمية الشرطة - جامعة المنوفية - جامعة السادات- جامعة بنها يوم الاثنين الموافق 7 فبراير.
- جامعة بني سويف - جامعة المنيا- جامعة أسيوط - جامعة أسوان يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير.
- جامعات أخرى- جامعات التخلفات يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير.
وذلك من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.
وأكد المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة أن تقديم الملف مستوفى المستندات سيكون فى المدة من السبت 19 فبراير الحالي وحتي نهاية عمل الخميس 3 مارس 2022، على أن يتم إخطار المتقدمين والمتقدمات بمواعيد المقابلة المحددة لهم عبر هواتفهم أو عناوينهم البريدية الإلكترونية.

مجلس الدولة جامعة الزقازيق جامعة القاهرة جامعة بني سويف وظيفة مندوب مساعد خريجي كليات الحقوق والشريعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

مبروك عطية: «ضرب الزوجة مباح فى حالة النشوز ولن نلغيها عشان حقوق المرأة»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 3-2-2022

وزير قطاع الأعمال: توقيع عقد تصنيع السيارة الكهربائية فى الربع الأول من 2022

قرار جديد ضد المتهم بالنصب على مواطن فى شبرا

تحقيقات موسعة في مصرع زوجين بغاز السخان في بولاق الدكرور

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مستمرّون فى بناء السلام

خالد عكاشة

صواريخ الحوثى.. ومدى زعزعة الاستقرار الإقليمى

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

صور

عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

د. محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون» فى معرض الكتاب

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان

إسرائيل ترصد 297 إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2

أحد أسرى «جلبوع» يكشف تفاصيل جديدة حول هروبه من السجن