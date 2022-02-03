الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

يوسف زيدان يدافع عن شيخ الأزهر ويهاجم إسلام بحيرى

يوسف زيدان
يوسف زيدان

دافع الكاتب يوسف زيدان، عن شيخ الأزهر الشريف، بعد الهجوم الذي تعرض له من الباحث إسلام بحيري على إثر تفسير لفظ "النشوز" في القرآن الكريم، واصفًا الأخير بـ"أحد الجهلة الجاهلين".   

وقال "زيدان"، في تدوينة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، "يا قوم .. لفظ النشوز يعني في فصيح اللغة، وفي دلالته القرآنية (حيث ورد أربع مرات) هو: الخروجُ وتغيُّر الحالة.. وما زعمه أحدُ الجهلة الجاهلين، سعيًا منه للهجوم المجاني على شيخ الأزهر والركوب فوق موجة الدعوة الرئاسية لإعلان العام الحالي عامًا للمجتمع المدني، مُدعيًا على الملأ أن الكلمة تعني الخيانة الزوجية.. هو عبطٌ، من فوقه جرأةُ جاهلٍ ومن تحته قلةُ أدب".

وافتعل إسلام بحيري أزمة، خلال ظهوره مع  الإعلامي عمرو أديب، حيث تطرق للهجوم على شيخ الأزهر، معللًا بأنه قام بالإدلاء ببعض التفسيرات الخاطئة، ولم يستطع فهمها بشكل صحيح، ومنها تفسيره للفظ النشوز.

وقال إسلام بحيري إن الفتاوى المتعلقة بضرب الزوج لزوجته مخالفة للدستور وأن القرآن الكريم لا يفسر نشوز المرأة أنها لم تستمع إلى كلام زوجها.

وأضاف بحيري: "مع كامل الاحترام والتقديس لشيخ الأزهر، كلامه خطأ وضد الدستور، ولا يوجد ما يسمى الضرب بشروط، فكرة فتح الضرب لأن الزوجة ردت على زوجها يخلق دولة في الغابة وضد الدستور والدستور أقوى من أي مؤسسة في مصر".

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قيمة مصر

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