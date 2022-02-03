منها إعلان نتائج مسابقة أفضل كتاب لعام 2021 ننشر فعاليات المعرض اليوم

في إطار فعاليات الدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يستمر حتي السابع من فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية. تستقبل القاعة الرئيسية، في الثانية عشر من ظهر اليوم الخميس، ندوة بعنوان "مسرح عبد التواب يوسف".

ويشارك في الندوة كل من: دكتور محمد أبو الخير، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، ويديرها الشاعر عبده الزراع. ووتطرق الندوة إلي إسهامات الكاتب الراحل عبد التواب يوسف ــ أحد شخصيتي المعرض الرئيسية ــ في المسرح المصري، وأهم الأعمال المسرحية التي قدمها لمسرح الطفل، وإطلالة علي أهم مسرحياته.

يليها وفي نفس القاعة، في الثانية ظهرا، إعلان نتائج مسابقة أفضل كتاب لعام 2021، وذلك ضمن المحور الرئيسي.

ــ حلقة فكر

يعقبها في الرابعة مساء، ضمن محور حلقة فكر، ندوة تحت عنوان "التاريخ تحكيه الرواية"، بمشاركة كلا من: الكاتبة الروائية ريم بسيوني والكاتب الروائي صبحي موسي، ويديرها الكاتب حمدي سليمان.

شهد العقد الأخير انتشارا ملحوظا في كتابة ونشر وتلقي الروايات التاريخية، كما لوحظ أن دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب المنصرمة في شهر يوليو 2021، شهدت وحدها صدور عشرات من الروايات التاريخية، نذكر من بينها روايات: ممالك الحب والنار للكاتب أحمد الحلواني، رواية صالة أورفانيللي للمستشار أشرف العشماوي، رواية يعقوب للمؤرخ الدكتور محمد عفيفي، رواية سبيل الغارق والمنتظر صدورها في نسختها الإنجليزية للكاتبة ريم بسيوني، وغيرها العديد من الروايات التاريخية. وحول هذه الظاهرة وأسباب انتشارها ورواجها وإقبال القراء عليها كان تدور الندوة.

وفي نفس القاعة في السادسة مساء، لقاء مع سيدة الأعمال هبة السويدي، تحت عنوان "قطوف من الطيبات"، وذلك في إطار أنشطة اللقاء الفكري، وتدير اللقاء سلمي عادل.



فعاليات قاعة ضيف الشرف

أما قاعة ضيف الشرف، فتستقبل العديد من الأنشطة الثقافية والفكرية، والتي تبدأ في الثانية عشرة من ظهر اليوم، بلقاء تحت عنوان "الحوكمة الرقمية ــ رؤية المستقبل"، وذلك ضمن محور الندوات النوعية، ويشارك في اللقاء كلا من: دكتور خالد العطار، وتامر هواش.

وفي إطار فعاليات ضيف الشرف، تستضيف نفس القاعة، في الثانية ظهرا، وزير الشباب والرياضة، دكتور أشرف صبحي، في لقاء بعنوان "هوية الشباب في الجمهورية الجديدة".

يليها في الرابعة عصرا، وضمن محور ضيف الشرف، ندوة بعنوان "المشهد الشعري في اليونان ومصر وتدريس الشعر اليوناني"، بمشاركة كلا من: بيرسا كوموتسي، والدكتور هشام درويش، وتدير اللقاء أثاناسيا بابا ثاناسيو.

يعقبها في السادسة مساء، ضمن المحور الخارجي، لقاء مع الكاتبة الروائية النرويجية هيلدا كليمتسدال، صاحبة رواية "مارتا برين"، وحضور سفير النرويج في القاهرة، وبمشاركة كلا من: دكتور فريد زهران، والكاتبة أمل رواش، وتدير اللقاء الدكتورة شيرين عبد الوهاب.

أنشطة المكتبة الأدبية

أما قاعة المكتبة الأدبية، بقاعة بلازا 1 فتستهل أنشطتها اليوم الخميس، في الثانية عشرة ظهرا، بندوة لمناقشة المجموعة القصصية "الآن أبصر"، من تأليف صفوت فوزي، ويناقش المجموعة كلا من: الكاتبة ميرفت ياسين، والكاتب القاص بيتر ماهر الصغيران، ويديرها عبد الناصر أحمد.

يعقبها في الثانية، مناقشة رواية "القطائع.. ثلاثية ابن طولون"، للكاتبة الروائية دكتورة ريم بسيوني، والصادرة عن دار نهضة مصر للنشر والتوزيع، وذلك ضمن فعاليات الصالون الثقافي بالمعرض ــ ملتقي الإبداع في الرواية، ويناقش الرواية الدكتور أحمد بلبولة، وتدير الندوة الكاتبة نشوي الحوفي.