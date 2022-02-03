الأهرامات وشوارع القاهرة.. صحيفة برتغالية تدعو لزيارة مصر

دعت صحيفة "ذا برتغال نيوز" البرتغالية والتي تصدر باللغة الإنجليزية في تقرير عبر موقعها الالكتروني إلى زيارة مصر.

ودعت الصحيفة البرتغالية ، إلى زيارة مصر باعتبار أنها بلد غني في الثقافات والتاريخ، حيث يعود تاريخها لأكثر من 3000 عام.

ودعت لزيارة أهرامات الجيزة (أقدم عجائب الدنيا السبع الأصلية وما زالت سليمة إلى حد كبير)، والإبحار في نهر النيل أو التنزه في شوارع القاهرة أو زيارة المقبرة الأسطورية للملك توت عنخ آمون أو استكشاف الصحراء العربية العملاقة أو خذ جولة الغوص في البحر الأحمر ومشاهدة الشعب المرجانية وميناء الغردقة التاريخي.

نصائح لزيارة مصر

وقدمت الصحيفة عددا من النصائح حتى يقضي السائح وقتا ممتعا يفي مصر ومن بين هذه النصائح: .

تجنب التعرض الطويل للشمس مع استخدم واقيًا من الشمس عالي الحماية بانتظام.

ارتداء ملابس قطنية خفيفة وقبعة أو وشاحًا لتغطية الرأس.

تناول الكثير من الماء لتجنب الجفاف.

وحول الطعام المصري، قالت الصحيفة: تتعد الأطعمة التي يمكن تناولها في مصر، ما بين الكفتة إلى الشاورما ومن الحمص إلى الفلافل ، حيث يحتوي المطبخ المصري على الكثير من الأطباق للاستمتاع بها.

وقالت الصحيفة: عادةً ما يكون الطعام في الفنادق والمطاعم آمنًا، وإذا كنت ترغب في تجربة وجبة في الشارع فتأكد من أن الطعام طازج وأن البائع يتمتع بصحة جيدة.

وعن الرعاية الصحية، قالت الصحيفة إن جودة الرعاية الصحية جيدة في القاهرة والإسكندرية ، ومعظم الأطباء هناك يتحدثون الإنجليزية.

وحول التطعيمات قالت الصحيفة: التطعيمات للسفر إلى مصر مطلوبة فقط للمسافرين الذين كانوا في بلد مصاب بالحمى الصفراء خلال الأسبوع السابق للوصول.

فيروس كورونا والسفر إلى مصر

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة المصرية من أوائل من رفع حظر السفر. منذ 1 يوليو 2020 ، يُسمح للرحلات الدولية مرة أخرى ويتم أيضًا منح التأشيرة الإلكترونية لمصر مرة أخرى.

وتابعت: “ومع ذلك، هناك شروط إضافية للسفر إلى مصر بسبب فيروس كورونا.. على سبيل المثال، أنت بحاجة إلى نتيجة اختبار PCR سلبية (باللغة الإنجليزية أو العربية) قبل 72 ساعة على الأقل من المغادرة بواسطة مختبر معترف به.. عند الوصول، يتعين على المسافرين ملء نموذج البيان الصحي بتفاصيل تأمينهم الصحي وإقامتهم في مصر”.

تأشيرة دخول لمصر

وأضافت: "عندما تسافر إلى مصر، يجب عليك إحضار دليل على التطعيم. قد يُطلب منك ذلك أثناء الرقابة الجمركية، إذا لم يكن لديك دليل للتطعيم.. فقد يتم رفض دخولك إلى البلد. من المفيد أيضًا أن تكون قادرًا على إظهار هذا الدليل إذا كنت بحاجة للذهاب إلى المستشفى أثناء رحلتك".

واستكملت: "تحتاج أيضًا إلى تأشيرة مصر. يمكن التقدم بطلب للحصول على هذه التأشيرة عبر الإنترنت وعادة ما تتم الموافقة عليها في غضون أسبوع. هناك نوعان مختلفان من التأشيرة الإلكترونية لمصر: وهما الدخول الفردي ومتغير الدخول المتعدد.. كلا التأشيرات صالحة لمدة 90 يومًا، ولكن مع متغير الدخول المتعدد، يمكنك القيام بعدد غير محدود من الرحلات إلى مصر خلال هذه الأيام التسعين، بدلاً من رحلة واحدة فقط".

واختتمت: "في كلتا الحالتين، يمكن للمسافرين البقاء في الدولة لمدة تصل إلى 30 يومًا لكل رحلة فردية. للتقدم للحصول على تأشيرة دخول إلى مصر، يجب أن يكون لديك جواز سفر صالح لمدة 8 أشهر على الأقل بعد الوصول".